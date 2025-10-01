(C)カラー

1995年の「新世紀エヴァンゲリオン」TVシリーズの放送開始から30周年を記念して、10月1日より、TVシリーズ「新世紀エヴァンゲリオン」全26話、「新世紀エヴァンゲリオン劇場版 DEATH(TRUE)2」「新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air／まごころを、君に」がPrime Video、U-NEXTなどの各配信サイトで見放題配信開始した。

これまで配信されていなかったプラットフォームでも配信が始まり、「いつでもどこでも視聴できるようになった」としている。今回配信開始となった配信サービスは以下の通り。

Amazon Prime Video バンダイチャンネル dアニメストア Disney＋ DMM TV FOD ※10月17日(金)より Hulu J:COM STREAM Lemino milplus ニコニコ動画 TELASA U-NEXT

30周年を記念したテレビ再放送企画も始動。10月放送の、テレビ北海道、テレビ神奈川、テレビ静岡、テレビせとうちの4局を皮切りに「新世紀エヴァンゲリオン」TVシリーズが全国地方テレビ局にて順次放送を予定している。