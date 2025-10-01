■これまでのあらすじ

娘のメメにイヤイヤ期が来て、予想以上に思い通りにいかないと気づいたまろは、自分の負担を減らして対応するようにしていた。そんなある日、メメが泣きすぎて嘔吐。するとすぐに泣き止んで「やっとメメちゃんに戻った」と言い出して…。この発言にまろは、いつもの自分に戻りたかったけどどうすることもできずに苦しんでいたのだと想像。こうなるのも当然と思え、少しおおらかになれるのだった。



■ママがイヤ!?

■この不安の正体は…？■モヤモヤする…！メメのイヤイヤ期では、「何でもイヤ期」とか「こだわり強すぎる期」などを経て、後半には「ママイヤ期」もやって来たそうです。それまでのイヤイヤよりもこの「ママイヤ期」が、まろにとって不安感やモヤモヤが強かったと言います。しかし、その理由が自分でもわからなくて…。もちろん自分の言うことだけ聞いてもらえないというツラさもあるけれど、それよりも何かが心に引っかかっている。だけど、その正体がわからない…。その話を誰かにすると「自分が嫌われちゃったって思ってるんじゃない？」「自分がメメの1番じゃなくなっちゃったと感じてるからじゃない？」と言われるけれど、それもしっくりこなくて…。今回は、そんな時にものすごく心を軽くしてくれた言葉をもらった話です。さて、まろを不安にさせる理由は判明するのでしょうか…？(まろ)