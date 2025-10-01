フリーの沖田愛加アナウンサーが１日までに自身のＳＮＳを更新。初めて石川・金沢を訪れたことを明かした。

インスタグラムに「＠ｂ．ｒ．ｏｎｌｉｎｅ のロケで金沢のＫＡＪＩ ＦＡＣＴＯＲＹ ＰＡＲＫにお邪魔しました」と書き始め、「総工費７０億円、１万坪の壮大な土地に、カフェや工場、ショップが併設された複合施設はとっても綺麗で老若男女問わず大人気でした！！！」と振り返った。そして「ロケの後はスタッフさんたちみんなとお寿司（すし）を 金沢のお寿司美味（おい）しかった！！！ かじ社長はとっても気さくで愉快な方でした ご馳走（ちそう）様です」と、海の幸を堪能したとつづった。最後に「初上陸金沢とっても楽しかったです！！ また来たいな！」と締め、白のふわふわしたニットに黒のミニスカート、黒の厚底のブーツを合わせた甘辛ミックスのコーディネートでのショットを披露している。

この投稿には「沢山（たくさん）の写真のＵＰありがとう」「愛加ちゃん めっちゃ可愛い」「いいな〜 私も行きたい」「いまだに現実に存在することが信じられないくらいの可愛さ」といった声が寄せられている。