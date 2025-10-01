元「ブリリアン」コージ、フリー転身を報告　９年間所属の事務所と契約満了…「ブルゾンちえみ　ｗｉｔｈ　Ｂ」やアメフト選手としても活躍

「ブルゾンちえみ ｗｉｔｈ Ｂ」として活動し、アメリカンフットボール選手としても活躍した元「ブリリアン」のコージが１日に自身のインスタグラムを更新し、事務所との契約満了とフリー転身を報告した。

「いつも応援してくださっている皆様 並びにお世話になっております関係者の皆様へ」と題して投稿。「私、コージは２０２５年９月３０日をもちまして、９年間所属させていただいた事務所との契約を満了しましたことをご報告いたします」と契約満了により事務所「ワタナベエンターテインメント」を退所したことを発表。「これまでお世話になりました事務所の皆様には、心より感謝申し上げます」と感謝の気持ちを記した。

そして「本日からは心機一転、個人でより一層精進してまいりますので今後とも温かく応援していただけますと幸いです」とフリーに転身すると伝えた。

コージは、相方のダイキと活動した「ブリリアン」を２０２０年２月に解散後、アメリカンフットボールの日本社会人Ｘリーグ「ｏｔｏｎａｒｉ福岡ＳＵＮＳ」でプレーしていた。現在はパーソナルジム経営と俳優活動などを行っている。