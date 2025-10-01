板野友美プロデュース「RoLuANGEL」の田原舞香、活動終了へ 「責任や気持ちの面から」【コメント全文】
元AKB48でタレントの板野友美がプロデュースするガールズグループ「RoLuANGEL」の田原舞香が、同グループの活動を終了する。グループの公式サイトで発表した。
【写真】RoLuANGELを立ち上げた板野友美は…透明感のある美バストを披露
発表で「田原舞香 グループ卒業に関してのご報告」と題し、「この度、田原舞香は運営方針や将来に向けた方向性の違いにより何度も話し合いを重ねた結果、契約を終了し、前向きにそれぞれの道を歩むこととなりました」と報告。「これまでの努力に心から感謝するとともに、彼女の未来を応援いたします」とつづった。
また「なお、クラウドファンディングの推しのリターンについては、田原舞香も活動いたします。10月12日（日）、田原舞香 卒業公演を開催させていただきます。9人での最後のステージとなります。ぜひ見届けていただければ幸いです」などと伝えた。
また田原もコメントを寄せており、「突然の発表で驚かせてしまい申し訳ありません。公式から発表がありました通り、私はRoLuANGELとしての活動を終了する運びとなりました」と報告。「この先もメンバーと、そしてANGELYの皆さんと夢を追いかけたいという気持ちがありつつもこれから新しいスタートを切るグループのことを考えると、どうしても責任や気持ちの面からこのまま活動を続ける事は難しいと思い、何度も考え、この答えを出しました」とした。
所属して「約2年前、何者でもなかった私を見つけて下さった板野さんを筆頭とする運営の皆様。嬉しい事を分かち合い、辛い事は共に乗り越えて来たメンバー。この長いようであっという間だった2年間。リーダーとして走り抜いた1年半。一緒に居てくれてありがとうございました。皆が居たから、何度転んでもその度に立ち上がって、前を向けました」と感謝をつづった。
またファンに向けても「まだまだ恩返し出来なかったことが沢山あります。本当にごめんなさい。これまでの事を思い返すと、言葉だけでは表現し尽くせないほど色々な想いが溢れてきます。皆さんと過ごした時間は、私の人生に無くてはならない、かけがえのないものでした」と振り返り。「突然の事で、これからどう進んで行くかは未定ですが、RoLuANGELとしてアイドルとしての田原舞香が居たことが皆様の心のどこかに残れば幸いです」などと伝えた。
なお10月12日の卒業公演をもって「私は活動終了となります」と伝え、「急な事で直ぐに気持ちの整理がつくものではないかと思いますが最後のステージ見届けて頂けたら嬉しいです。精一杯の想いを伝えさせて下さい」と締めくくった。
【写真】RoLuANGELを立ち上げた板野友美は…透明感のある美バストを披露
発表で「田原舞香 グループ卒業に関してのご報告」と題し、「この度、田原舞香は運営方針や将来に向けた方向性の違いにより何度も話し合いを重ねた結果、契約を終了し、前向きにそれぞれの道を歩むこととなりました」と報告。「これまでの努力に心から感謝するとともに、彼女の未来を応援いたします」とつづった。
また田原もコメントを寄せており、「突然の発表で驚かせてしまい申し訳ありません。公式から発表がありました通り、私はRoLuANGELとしての活動を終了する運びとなりました」と報告。「この先もメンバーと、そしてANGELYの皆さんと夢を追いかけたいという気持ちがありつつもこれから新しいスタートを切るグループのことを考えると、どうしても責任や気持ちの面からこのまま活動を続ける事は難しいと思い、何度も考え、この答えを出しました」とした。
所属して「約2年前、何者でもなかった私を見つけて下さった板野さんを筆頭とする運営の皆様。嬉しい事を分かち合い、辛い事は共に乗り越えて来たメンバー。この長いようであっという間だった2年間。リーダーとして走り抜いた1年半。一緒に居てくれてありがとうございました。皆が居たから、何度転んでもその度に立ち上がって、前を向けました」と感謝をつづった。
またファンに向けても「まだまだ恩返し出来なかったことが沢山あります。本当にごめんなさい。これまでの事を思い返すと、言葉だけでは表現し尽くせないほど色々な想いが溢れてきます。皆さんと過ごした時間は、私の人生に無くてはならない、かけがえのないものでした」と振り返り。「突然の事で、これからどう進んで行くかは未定ですが、RoLuANGELとしてアイドルとしての田原舞香が居たことが皆様の心のどこかに残れば幸いです」などと伝えた。
なお10月12日の卒業公演をもって「私は活動終了となります」と伝え、「急な事で直ぐに気持ちの整理がつくものではないかと思いますが最後のステージ見届けて頂けたら嬉しいです。精一杯の想いを伝えさせて下さい」と締めくくった。