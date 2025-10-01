¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¡ØDuet¡Ù12·î¹æ¤ÇµÙ´©¤Ø¡¡39Ç¯´Ö¤Ë´¶¼Õ¡¡¡Öº£¸å¤ÏÊÌ¤Î·Á¤Ç³§ÍÍ¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¡ØDuet¡Ù¡Ê¥Û¡¼¥à¼Ò¡Ë¤ÎÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¤¬10·î1Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Æ±»ï¤¬12·î¹æ¡Ê11·î7ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙ´©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØDuet¡Ê¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡Ë¡Ù10·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿A¤§! group¡¦º´Ìî¾½ºÈ
¡¡¡ÖÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ½ñÌÌ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âDuet¤ò¤´°¦ÆÉ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Duet¤Ï2025Ç¯12·î¹æ¡Ê11·î7ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢µÙ´©¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡£
¡¡¡ÖÁÏ´©¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î39Ç¯´Ö¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤Êâ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ïÌÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¿´¤ËºÌ¤ê¤ä¹¬¤»¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢ÊÔ½¸Éô°ìÆ±¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡ºÇ½ª¹æ¤È¤Ê¤ë12·î¹æ¤Ï¡Ö39¼þÇ¯µÇ°ÆÃÂç¹æ¡×¤È¤Ê¤ë¤ÈÍ½¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¡¢ÊÔ½¸Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢À¿¿´À¿°Õ¡¢ÊÔ½¸ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£39Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÊÌ¤Î·Á¤Ç³§ÍÍ¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØDuet¡Ê¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡Ë¡Ù10·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿A¤§! group¡¦º´Ìî¾½ºÈ
¡¡¡ÖÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ½ñÌÌ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âDuet¤ò¤´°¦ÆÉ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Duet¤Ï2025Ç¯12·î¹æ¡Ê11·î7ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢µÙ´©¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡£
¡¡¡ÖÁÏ´©¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î39Ç¯´Ö¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤Êâ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ïÌÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¿´¤ËºÌ¤ê¤ä¹¬¤»¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢ÊÔ½¸Éô°ìÆ±¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡ºÇ½ª¹æ¤È¤Ê¤ë12·î¹æ¤Ï¡Ö39¼þÇ¯µÇ°ÆÃÂç¹æ¡×¤È¤Ê¤ë¤ÈÍ½¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¡¢ÊÔ½¸Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢À¿¿´À¿°Õ¡¢ÊÔ½¸ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£39Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÊÌ¤Î·Á¤Ç³§ÍÍ¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£