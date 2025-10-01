寺本莉緒、METEORA所属を報告「心新たにさまざまなことに挑戦し、さらに成長していけるよう努めてまいります」
俳優の寺本莉緒が1日、自身のインスタグラムを更新し、METEORAに所属することを報告した。
【写真】お気に入りの大胆カットをアピールする寺本莉緒
寺本は【ご報告】と題し、「この度、ご縁をいただき、METEORA に所属することになりました」と報告。「新しい環境で、心新たにさまざまなことに挑戦し、さらに成長していけるよう努めてまいります」と今後の意気込みをつづった。
続けて「これまで応援してくださった皆さまに、より一層楽しんでいただけるように、たくさんの作品をお届けできればと思っています」と決意を新たに、「これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです。引き続きよろしくお願いいたします」と結んだ。
寺本は、2001年11月05日生まれ、広島県出身。2018年『ミスマガジン2018』で、ミスヤングマガジンに選ばれ、週刊ヤングマガジンをはじめ雑誌グラビアで注目を集める。舞台『ローファーズハイ!!』など舞台出演を重ね、19年の舞台『明日、君をたべるよ』で初主演。20年には映画『別に、友達とかじゃない』で、映画初主演を務めた。25年7月にレプロエンタテインメントとのマネージメント契約満了を報告していた。
