槙野智章＆高梨臨夫妻、仲睦まじい姿が話題に 『andGIRL PLUS』再登場でおしゃれリンクコーデ披露
元サッカー日本代表の槙野智章（37）と俳優の高梨臨（35）夫妻が、1日発売のファッション誌『andGIRL PLUS（アンドガール プリュス） Vol.03』（DONUTS）の裏表紙に登場する。
【写真】家族ショット！顔を寄せ合い幸せな笑顔の槙野智章＆高梨臨夫妻
Vol.01にも夫婦そろって登場し、その仲睦まじい様子に憧れると話題を呼んだ高梨＆槙野夫婦。スペシャルゲストに愛犬のぱんちゃんも登場。今号では「さりげないリンク感で親密度もおしゃれ感も倍増 夫婦で着映えるWinter Date Style」をテーマに、2人で楽しめるリンクコーデを紹介する。
愛犬の散歩からスポーツ観戦、パーティへのお呼ばれにペアゴルフまで、どれも自然体な姿でさまざまなシチュエーションのコーディネートを披露している。
なお、同誌の表紙は上戸彩が務める。
【写真】家族ショット！顔を寄せ合い幸せな笑顔の槙野智章＆高梨臨夫妻
Vol.01にも夫婦そろって登場し、その仲睦まじい様子に憧れると話題を呼んだ高梨＆槙野夫婦。スペシャルゲストに愛犬のぱんちゃんも登場。今号では「さりげないリンク感で親密度もおしゃれ感も倍増 夫婦で着映えるWinter Date Style」をテーマに、2人で楽しめるリンクコーデを紹介する。
愛犬の散歩からスポーツ観戦、パーティへのお呼ばれにペアゴルフまで、どれも自然体な姿でさまざまなシチュエーションのコーディネートを披露している。
なお、同誌の表紙は上戸彩が務める。