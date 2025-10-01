畑芽育“さほ子”＆大橋和也“皇太”がついに結ばれ…ドラマ『君がトクベツ』THE SUPER FRUIT小田惟真も登場
俳優の畑芽育と7人組グループ・なにわ男子の大橋和也がW主演した映画『君がトクベツ』がドラマ化、MBS／TBSドラマイズム枠で放送されている。第3話からは、アイドル・大山心役としてTHE SUPER FRUITの小田惟真が出演。このほど第4話の場面写真も先行公開された。
【写真】畑芽育“さほ子”を大橋和也“皇太”がハグ
今作は幸田氏による少女漫画『君がトクベツ』（集英社マーガレットコミックス刊）を実写化。過去のトラウマからイケメン嫌いになった黒髪メガネの陰キャ女子、若梅さほ子（畑）がある日、アイドルグループ「LiKE LEGEND」の桐ケ谷皇太（大橋）とまさかの出会いを果たす。2人の恋には、映画では描かれなかった続きがあったようで…。ドラマでしか見られない皇太目線のストーリーや、さほ子と皇太のその後の物語もたっぷり描く。
皇太に憧れている新人アイドル・大山心として出演された小田。第3話の、さほ子と皇太の水族館デートでは、水族館でミニLIVEを開催していた太山。そんな大山に声援を飛ばす皇太の姿も描かれた。さらに4話以降でも登場する大山心に注目だ。
■小田惟真（THE SUPER FRUIT）コメント
THE SUPER FRUITの小田惟真です！
今回ドラマ「君がトクベツ」新人アイドル・大山心役を演じさせていただきました！
とても緊張したのですが、すごく現場の皆さんが暖かく最後までやりきる事ができました！
放送がすごく楽しみです！ぜひ皆さん沢山見ていただけるとうれしいです！
■第4話あらすじ
ついに恋人同士になったものの、国民的スター・皇太の隣に立つ自信が持てないさほ子。そんな彼女の前に現れたのは、皇太の元同級生で人気女優の七瀬えみか（矢吹奈子）だった 。
完璧すぎる彼女を前にさほ子の心は折れそうになるが、テレビ番組で皇太が語ったとある言葉に、恋敵に負けないと奮起する 。
しかし、えみかが本当に好きなのは皇太ではなく、LiKE LEGENDメンバーの叶翔（木村慧人）だった。皇太をめぐる恋のライバルだと信じるさほ子と、叶翔への恋路を邪魔されていると信じるえみかの、“世界一無意味なバトル”が勃発。
後日、ひょんなことから皇太家でさほ子、叶翔、えみかが集まり宅飲み会が開催されるが、酒に酔ったえみかは、ある失言をしてしまい…。
そして皇太は「今度さほ子ちゃんがしたいこと、何でもしてあげる」と、さほ子に次なるデートを約束して――。
