　元乃木坂46で俳優の生駒里奈（29）が体調不良のため休演していた『水谷千重子50周年記念公演』に2日の公演から復帰すると発表した。

　同公演の公式サイトでは「【新歌舞伎座】『水谷千重子50周年記念公演』生駒里奈 舞台復帰のお知らせ」との文書が掲載され、「生駒里奈は、体調不良のため9月27日(土)より休演しておりましたが、回復いたしましたため10月2日(木)の公演より舞台に復帰し、当初の配役通り上演いたします」と報告した。

　続けて「この度はご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。温かいご声援を賜りましたこと、心より御礼申し上げます」とつづった。

　生駒自身もSNSで「と言う訳で、10/2日の公演から生駒復帰致します！」と報告。「ご迷惑とご心配をおかけしました事心よりお詫び申し上げます」と伝えた。

　生駒をめぐっては9月27日、公式サイトで「体調不良のため当面の間、休演させていただくこととなりました」と発表されていた。