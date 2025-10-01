ハンバート ハンバート、朝ドラ『ばけばけ』主題歌「笑ったり転んだり」を配信リリース
ハンバート ハンバートが、NHK連続テレビ小説（2025年度後期）『ばけばけ』主題歌「笑ったり転んだり」を10月1日に配信リリースした。また、「笑ったり転んだり」を収録した初の公式ベスト盤『ハンバート入門』は、11月26日にリリースされる。
■『ハンバート入門』予約特典施策決定
『ハンバート入門』は、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌として書き下ろされた新曲「笑ったり転んだり」を含め、彼らの代表曲・人気曲を網羅した初の公式ベストアルバム。朝ドラ主題歌をきっかけに彼らを知った方も、これまでのハンバートファンも楽しめる内容だ。
初回限定盤は、『ツアー2025「寝ても覚めても」』より、2月28日に開催された大阪・オリックス劇場でのライブの模様を約100分収録したBlu-ray Discが付く2枚組となっている。
また、一部店舗にて予約特典施策が決定。10月19日23時59分までに対象店舗で予約すると、ツアードキュメント「TOUR 2025 寝ても覚めても こぼれ話[DVD]」がプレゼントされる。
■リリース情報
2025.10.01 ON SALE
DIGITAL SINGLE「笑ったり転んだり」
2025.11.26 ON SALE
ALBUM『ハンバート入門』
■関連リンク
連続テレビ小説『ばけばけ』番組サイト
https://nhk.jp/bakebake
『ばけばけ』オープニング（ノンクレジットVer.）映像
https://youtu.be/BmFwYySG8DI?si=-WOcvYSUlJlMLqYY
ハンバート ハンバート OFFICIAL SITE
https://www.humberthumbert.net/