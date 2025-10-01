集英社グループ「ホーム社」発行のアイドル雑誌「Duet」が1日、公式Xを通じ、12月号をもって休刊することを発表した。このところ人気エンタメ雑誌の休刊が相次いでいる。

編集部は「このたび、Duetは2025年12月号(11月7日発売)をもちまして、休刊することとなりました」と発表。

「創刊からこれまでの39年間、多くの読者の皆様、そして、取材させていただいた多くのタレント・アーティストの皆様、関係者の皆様に支えていただき歩んでこられたこと、心から感謝しています」とつづった。

「誌面を通じて、少しでも読者の皆様の心に彩りや幸せをお届けすることができていましたら、編集部一同こんなにうれしいことはありません」とした上で最終号となる12月号は「39周年記念特大号」と題して販売される。

「39年間、本当にありがとうございました。今後は別の形で皆様の“推し活”のお手伝いができますよう、挑戦を続けてまいります。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

今年に入ってからはワン・パブリッシング発行「POTATO（ポテト）」、ワニブックス社発行の女性ティーンズ誌「WiNK UP」、創刊24年の徳間書店が発刊する雑誌「月刊エンタメ」など人気エンタメ誌が続々と休刊を発表。

昨年には麻布台出版社「ポポロ」が同年7月22日発売の9月号をもって休刊している。