中国では、きょう、建国記念日にあたる「国慶節」の大型連休が始まりました。連休中、延べ23億人以上が移動すると見込まれています。

記者

「大型連休が始まりました。上海の高速鉄道の駅は多くの人でにぎわっています」

きょう始まった「国慶節」に伴う大型連休。初日のきょうだけで3億4000万人が移動すると見込まれていて、上海の駅も朝から大混雑です。

記者

「北京の空港では日本行きの便のカウンターに長い行列ができています」

中国では抗日戦争勝利80年に合わせて日中戦争を題材にした映画が相次いで上映されていますが、旅行会社によりますと、海外旅行先の人気第1位は今年も「日本」となっています。

日本に行く観光客

「沖縄に行きます。3回目です。飛行機代とホテル代だけで2万元（約41万円）以上使いました」

「北海道に行きます。欲しいものは全部買います。（予算の）上限はありません」

今年は中秋節の祝日と重なって休みが例年より1日長く8日までとなっていて、海外旅行の予約は去年の2倍以上となっています。

中国政府は、連休中に移動する人は延べ23億6000万人にのぼると予測しています。