アメリカ議会では予算案成立のめどが立たず、一部の政府機関が日本時間の1日午後、閉鎖される見通しとなりました。

アメリカ議会では今の予算措置が9月末で期限を迎えるため、与野党が協議を続けていました。

予算案に医療保険の補助金延長を盛り込むよう求めていた野党・民主党に対し、トランプ大統領は政府職員の解雇などに言及し、圧力をかけましたが、結局、予算案は成立しませんでした。

このため、日本時間の1日午後1時すぎから一部の政府機関が閉鎖される見通しです。

緊急性のある部門を除く政府職員が自宅待機となる見込みで、運輸省では連邦航空局の職員1万1000人以上を一時、休みにすると発表しています。

航空管制官などは無給で働くことになりますが、欠勤が相次げば、空の便の遅れにつながる可能性があります。

また、3日には9月の雇用統計が発表される予定ですが、統計を担当する労働省は「政府閉鎖中は統計を発表しない」としています。

議会上院は1日に、改めて採決を行う予定ですが、アメリカメディアは「先行きは不透明」だと報じていて、長期化すれば、深刻な影響が出ることになります。