「いったい私は何をされているの…？」キョトン顔もかわいすぎる愛犬との肉球アート
【写真を見る】これが肉球アート！「記憶にも形にも残る」愛犬の足跡が入った特別なお皿
旅行の記念に陶芸体験をした飼い主さんと愛犬ペキニーズのぽん助ちゃん。そこで完成したのは、世界にひとつだけの“肉球アート入りのお皿”でした。
X（旧Twitter）に投稿されたこのお皿の写真が、「素敵な思い出」「焼く前も焼いた後もかわいい」と注目を集め、5万件を超える「いいね」を集めています。
話題になったのは、Xユーザーのぽん助（@poNpoN_psk）さんの投稿です。
投稿には、3枚の写真が並んでいます。
1枚目に写っていたのは、深緑色に仕上がった陶芸皿。中央には「PONSUKE」の文字と肉球アートがくっきりと刻まれています。
続く2枚目には、焼き上げ前のお皿が写っていました。
そして3枚目には、ぽん助ちゃんが前足を押さえられながら「何をされているの？」と言わんばかりの表情をカメラに向けている姿が収められています。キョトンとしている表情がなんとも愛おしい！
投稿には、「一生の宝物になるね」「ワンちゃんと一緒に食事したくなるお皿」「ワンコの何もわかっていない顔がかわいい」といったコメントが寄せられ、5万ものいいねが集まりました。
中でも多く寄せられていたのは、「自分もワンちゃんとお皿作りをしてみたい！」という声。今回、ぽん助ちゃんたちが陶芸体験をしたのは山中湖にある工房だったそうです。
ポストを見て「やってみたい！」と思った方は、お近くの工房でワンちゃんと一緒に陶芸体験ができるか聞いてみてもいいかもしれません。
■反響について飼い主さんにインタビュー！
今回の反響について、飼い主さんは「こんなに多く反響いただけると思っていなかったので驚いています。『かわいい』『素敵』など温かいコメントをたくさんいただけて、とても嬉しかったです」と振り返ります。
地元の友人からも「ぽんちゃんがタイムラインに流れてきた！」と連絡が来たそう。多くの方にぽん助ちゃんの肉球アートが届いていることが伺えますね。
飼い主さんが印象的だったのは、「お店の人が肉球部分を丁寧に仕上げてくれた手間暇が伝わる」といったコメント。「改めてお店の方が心を込めて仕上げてくださったんだなと感じられて、ありがたかったです」と話していました。
■陶芸体験中のぽん助ちゃんはウトウトモード
当日のぽん助ちゃんは、自分の出番までウトウトしながら飼い主夫婦の作業を眺めていたそう。いざ肉球スタンプの瞬間になると、スタッフさんに前足を押さえられてびっくり！そのときの様子を収めたのが3枚目の写真だったとのことです。
「『なにするんだー！？』とジタバタしつつも、無事にかわいい足跡を残すことができました」と飼い主さんは話します。
■ぽん助ちゃんは完成したお皿に興味津々！
焼き上がったお皿を受け取ったとき、飼い主さんは「想像以上に足跡がくっきりしていて、深緑の色もとても綺麗で『素敵だな』と感動しました。足跡が本当にかわいくて、作ってよかったと思いました」と語ります。
完成したお皿をぽん助ちゃんに見せると、興味津々でクンクンとにおいを嗅いでいたそう。自分の足跡が刻まれた“特別なお皿”だと、なんとなく分かったのかもしれませんね。
お皿の使い道について伺うと「玄関に飾っています！作っているときはおやつ用の小皿にしようかと思っていましたが、勿体なくて飾ることにしました」とのこと。確かに“使うのがもったいない”と思ってしまうかわいさですよね。
さらに、これからぽん助ちゃんと挑戦してみたいことについては「海を見せたことがないので、いつか海のあるところへ旅行に行って浜辺をお散歩したいです」と教えてくれました。ぽん助ちゃんとの思い出が、これからもどんどん増えていきそうですね。
■元気いっぱい、好奇心旺盛！ぽん助ちゃんのかわいすぎる日常
飼い主さんによると、ぽん助ちゃんは犬も人も大好きな“元気いっぱい”の性格。お出かけが大好きで、好奇心旺盛な一面を持っています。
そんな性格がよく伝わってくるポストがありました。
「カートでのよるんぽがかなり気に入ったようで、帰宅後すぐに次の出発を待っていた（笑）」というコメントとともにアップされた2枚の写真。
1枚目では楽しそうにカートに乗ってお散歩をする姿が、2枚目では玄関に置いてあるカートに自ら入り込み「次はまだ？」と言いたげに待機する姿が写っていました。お出かけが大好きなぽん助ちゃんらしいエピソードです。
また、ぽん助ちゃんがこの夏にハマっていたのは“トマト”。キッチンで包丁の音がすると「トマト？！」と思うのか、走って来て良い子にお座りして待っているのだそう。「トマトの匂いがするとクンクン鳴いて、早くちょうだいとアピールする姿がかわいいです。」と飼い主さんは語ります。
「この夏はトマトブーム来てます」というポストでは、飼い主さんが持つミニトマトをじーっと見つめ、「早くちょうだい！」と言わんばかりに立ち上がるぽん助ちゃんの姿がありました。真剣な眼差しが愛おしすぎます。
ぽん助ちゃんのかわいすぎる日常は、飼い主のぽん助さん（@poNpoN_psk）のアカウントで見られます。ぜひチェックしてみてくださいね。
文＝武川彩香