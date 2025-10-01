Hey! Say! JUMP山田涼介、後輩を“意外な場所”で目撃！予想外のネタにスタジオは大爆笑

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

音楽番組『Star Song Special』シーズン2の配信が、10月2日16時からスタート。第1回のMCを堂本光一が務め、ゲストとしてHey! Say! JUMP、KEY TO LITが出演する。

■堂本光一は新曲「The beginning of the world」を披露

『Star Song Special』シーズン2では、“スタソン”ならではのスペシャルなライブや、先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトークに加え、ジュニアが自由にアピールする新コーナーも登場。ここでしか出会えない“スペシャル”な時間を届ける。

今回は、MCの堂本が自らスタジオライブにも登場。新曲「The beginning of the world」を披露する。さらに、Hey! Say! JUMPは伊野尾慧主演ドラマの主題歌「encore」をパフォーマンス。伊野尾は「サビの振り付けがキャッチーなので、ぜひ真似して踊ってほしいです」と見どころを話す。

■KEY TO LITは“ドローン撮影”でSixTONES「こっから」に挑戦

『Star Song Special』グループ初登場となるKEY TO LITは、SixTONESの「こっから」をカバー。メンバーたちが収録スタジオの様々なエリアを駆けながら歌う他、彼らのパフォーマンスをドローンで撮影。「僕たちもまさに『こっから』始まるグループなので、歌詞に思いをぶつけたい」（岩崎大昇/「崎」は、たつさきが正式表記）と意気込む。

また、ジュニアは北山宏光＆藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）の「FIRE!!!」を披露。「自分たちがまだ挑戦したことのないアクロバットや激しいダンスに挑みます！」（岸蒼太）とこちらも気合十分だ。

さらにシーズン2では、ジュニアがジャンルを問わず自由にアピールする新コーナー「Star Challenge」が誕生。初回は織山尚大（少年忍者）が得意のダンスで表現に臨む。

■井上瑞稀、憧れのHey! Say! JUMPと対面！

トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、そのあとは先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問をSwitch。“NGなし”でお互いの素顔に迫る。

今回はHey! Say! JUMPとKEY TO LITが対面。井上瑞稀が「Hey! Say! JUMPさんに憧れて入所した」と言うと、メンバーたちは「僕らのバックで踊ってくれていたよね？」（八乙女光）、「あのときのライブか！」（知念侑李）、「相当若かったよね！」（有岡大貴）と次々と反応し、当時を振り返っていく。

さらに話題は移っていき、MCの堂本が「怖い先輩はいる？」と投げかける場面も。Hey! Say! JUMPが「超トガッてた」（高木雄也/「高」は、はしごだかが正式表記）という先輩の存在を明かす他、KEY TO LITも“怖い先輩グループ”を告白。MCの堂本がKEY TO LITへ「え？そんなに怖い？」と確認すると、猪狩蒼弥が「めっっっちゃ怖いです！」と激しく強調してスタジオは大ウケ。

Hey! Say! JUMPも「マジで!?」（薮宏太）と驚いた“KEY TO LITが恐れる先輩たち”とは誰なのか…!?

そして本題の質問タイムへ。KEY TO LITから質問が次々と飛び出し、Hey! Say! JUMPが「グループ最初のライブで大事にすべきこと」や「本番前の過ごし方」について答えていく。この「Switch Question」では、先輩に聞いた内容と“同じ質問”を答えなければならないが、KEY TO LITは何と答えるのか？ 「これから挑戦してみたい仕事」の質問が返ってきた岩崎は「派手なドラマに出たい」と話し、一同は「『派手』ってどういうこと!?」と興味津々。本人が今後の野望を語る。

■酔っ払った伊野尾慧「気づいたら高木雄也と…」

トークが白熱するなか、両グループそれぞれの仲の良さが垣間見えるひと幕も。Hey! Say! JUMPはメンバー同士で食事に行くこともあるといい、飲みすぎて酔っ払った伊野尾は「気づいたら高木と…」と話して笑いを誘う。

一方のKEY TO LITも「楽屋ではみんなでとにかく喋っています」（中村嶺亜）と明かし、会うたびに“新作のエピソードトーク”を話して場を盛り上げるメンバーがいるとのこと。グループならではの“わちゃわちゃ”したこぼれ話で盛り上がる。

ちなみに、山田涼介はプライベートの佐々木大光を“意外な場所”で目撃したことがあるそう。「見たよ（笑）。友達といたよ」と山田が明かす一方、佐々木は「マジすか!? 全然気づかなかった！」と激しく驚いて…予想外のネタを持っていた山田にスタジオは大爆笑。過去にふたりはどこで出会っていたのか？ 真相は番組でチェックしよう。

なお、Storm FILM Official YouTubeチャンネルでは、#1のティザーが公開されている。

■番組情報

Prime Video / DMM TV『Star Song Special Season2』

10/02（木）16:00～配信スタート

※隔週木曜配信

出演：堂本光一（第1回MC）、Hey! Say! JUMP（第1回ゲスト）、ジュニア（KEY TO LIT 他）

(C)Storm Labels Inc.

番組サイト

https://sp.storm-labels.co.jp/starsongspecial

■【画像】『Star Song Special』ライブの様子