さめざめが、ニューEP『同じ東京の空の下で』をヴィレッジヴァンガードレコーズよりデジタルリリースをした。

この夏始動した、ヴィレッジヴァンガードによる音楽レーベル VILLAGE VANGUARD RECORDSの第2弾アーティストとして参加することとなったさめざめ。本作には、戻ることのできない秋をテーマにした「同じ東京の空の下で」、実在の取材をもとに制作された「愛を売る」、一線を踏み越えた恋を描く「まぜるな危険」、キャラクター『不安の妖精ふぁんふぁん』のテーマソング「きょうも不安がとまらない」の4曲が収録。短編小説のように異なる主人公を描いた作品群となっている。なお、表題曲のMVも公式YouTubeチャンネルにて公開された。

また、リリース記念イベントとして10月4日にヴィレッジヴァンガード渋谷本店でのインストアライブ、10月13日には下北沢440でのワンマンライブパーティを開催予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）