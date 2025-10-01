アジア各国のグルメや音楽が楽しめる！川崎競馬場で「ASIAN FUN VILLAGE 2025」が10月4日・5日に初開催
株式会社よみうりランドは、施設運営を行う川崎競馬場で、2025年10月4日(土)・5日(日)に「ASIAN FUN VILLAGE(アジアン ファン ヴィレッジ)2025」を初開催する。
【写真】昨年までの映画鑑賞の様子
多文化が息づく川崎に、アジア各国のグルメ・音楽・雑貨・体験が集まる2日間。注目の「CURRY DERBY(カレーダービー)」には全6店舗が出店。個性あふれるさまざまなカレーを味わえるほか、来場者による人気投票を通じた“味のレース”も開催。またステージでは、華やかな民族舞踊や迫力ある音楽パフォーマンスが行われ会場を盛り上げる。
さらに10月4日(土)は、競馬場の大型ビジョンを使用した野外映画鑑賞イベント「Green Carpet Theater in 川崎競馬場」も同時開催。2023年インド興行収入No.1の大ヒットインド映画『PATHAAN／パターン』を無料で上映。星空の下、芝生の上でアジアンフードと映画鑑賞を同時に楽しむことができる。
■イベント概要
日時：2025年10月4日(土)10時〜16時、17時15分〜20時30分／5日(日)10時〜16時
※荒天中止
※10月4日(土)の日中に競馬場に入場した人は16時50分に一度退場となる
※10月4日(土)の16時50分以降、競馬場の駐車場は利用不可。車で来場の場合はマーケットスクエア川崎イーストの駐車場(有料)を利用
会場：川崎競馬場 内馬場芝生広場
入場料：無料
■CURRY DERBY(カレーダービー)
全6店舗が出店し、個性あふれるさまざまなカレーを楽しめる。また来場者が実際にカレーを味わったあとに参加できる人気投票では、以下の3部門のうちいずれかに投票ができる。
・スパイス香る賞
・やさしい味わい賞
・ひとくふうの一皿賞
対象日：10月4日(土)・5日(日)
※掲載メニューは一例。当日の内容と異なる場合あり
■ステージショー
華やかな民族舞踊、迫力ある音楽パフォーマンス、活気あふれるダンスなど、アジアの魅力を詰め込んだ多彩なステージで会場を盛り上げる。
場所：サンサン広場 ステージ
料金：無料
出演者：
＜10月4日(土)＞
田岡峰樹(馬頭 琴演奏家)、INDIAN FES〜KAWASAKI INDIANCOMMUNITY〜 ほか
＜10月5日(日)＞
ベトナム獅子舞、GULISTON ほか
■TASTE OF ASIA(フード＆ドリンク)
アジア各国のフードやドリンクを販売。麺料理やサンドイッチ、スイーツなど個性豊かな料理を楽しめる。
対象日：10月4日(土)・5日(日)
■HANDS ＆ HEART MARKET(雑貨＆ワークショップ)
アジア各国の雑貨やハンドメイド作品、工芸品を販売。ワークショップ(有料)ではサンドアートなどを体験できる。
対象日：10月4日(土)・5日(日)
■Green Carpet Theater
川崎競馬場の大型ビジョンで映画を上映。2023年インド興行収入No.1の大ヒットインド映画『PATHAAN／パターン』を芝生の上で無料で鑑賞できる。
日時：10月4日(土)開場17時15分、上映開始18時(予定)
入場料：無料
会場：内馬場芝生広場
作品：【字幕】『PATHAAN/パターン』(2023年)
今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のイベントの狙いは？
多文化が息づく川崎の地で、地元の方々にグルメや音楽、体験などを通してアジアを体験していただきたいと思い開催しました。ターゲットは、地域の方々を中心に、ファミリー層から若者、大人まで幅広い層を対象としています。
ーー今回のイベントのイチオシは？
目玉はカレーダービーです。個性豊かなカレーを一度に味わえる貴重な機会をお届けします。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
五感でたっぷりアジアを満喫できるイベントです。皆様ぜひ川崎競馬場にお越しください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
