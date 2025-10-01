サザンオールスターズ史上最多75万人を動員したツアーファイナルをU-NEXT独占で最速先行ライブ配信決定
10年ぶりのオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』を携え、のべ75万人を熱狂させたサザンオールスターズの全国アリーナ＆5大ドームツアーの最終日、東京ドームでのツアーファイナル公演の模様が、11月19日の映像作品リリースに先駆け、10月26日にU-NEXT独占で、“完成披露”最速先行ライブ配信されることが決定した。
■パッケージ発売に先駆け“完成披露”最速先行ライブ配信
今年1月の石川公演を皮切りにサザンオールスターズが敢行した全国アリーナ＆ドームツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』は、同タイトルを冠した（「!!」を除く）通算16枚目となるオリジナル・アルバムを携えて全国を巡り、約半年にわたり全13会場26公演を開催した。
会場動員数は60万人に達し、さらに東京ドームでのツアーファイナルではライブ・ビューイングを全国272館589スクリーンで実施、計15万人が参加。バンド史上最多となるのべ75万人を熱狂させた大規模ツアーの大千秋楽・東京ドーム公演が、このたびBlu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』として作品化（11月19日発売）。
ツアーファイナル東京ドーム公演では、最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』から「桜、ひらり」「夢の宇宙旅行」「神様からの贈り物」を含む12曲の新曲から、時代を超えて愛され続けてきた「愛の言霊(ことだま)～Spiritual Message～」「LOVE AFFAIR～秘密のデート～」「ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）」「希望の轍」「勝手にシンドバッド」まで、新旧のナンバーを余すことなく網羅した全28曲を披露。当日会場を包んだ興奮と感動をいち早く体験できる機会となる。翌10月27日23:59まで見逃し配信も実施予定。
なおU-NEXTでは、“最後の夏フェス出演”として話題を呼んだ『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』でのライブ映像や、NHK総合で放送された『サザンオールスターズ スペシャル～テレビからの贈り物～』のスタジオライブ、さらには特選映像集『サザンオールスターズ U-NEXT Special Live Selection』など、数々のコンテンツを独占配信中であることに加え、サザンのMVやライブ映像、そして映画『稲村ジェーン』も視聴可能となっている。“U-NEXT × サザンオールスターズ プロジェクト”特設サイトにて、今後も最新情報を随時発表される。
■配信情報
U-NEXT『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」U-NEXT Edition』
ライブ配信：10月26日（日）18:30 ～ライブ終了まで
見逃し配信：配信準備完了次第～10月27日（月）23:59まで
配信公演：5月29日東京ドーム公演
■リリース情報
2025.11.19 ON SALE
Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』
