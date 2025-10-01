ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

“吊るすだけ”の乾燥術！キャンプでもベランダでも【コールマン】ハンギングドライネットがAmazonで好評発売中！

スクリーンショット 2025-08-28 202702


食器の乾燥に便利なポップアップ式ネット。使用しないときはコンパクトに折りたたみできる。専用収納ケース付き。吊り下げに便利なフック付。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-28 202738


通気性の良いメッシュ素材なので、キャンプ時の洗った食器類を入れて乾燥させることができる。

スクリーンショット 2025-08-28 202747


簡単にたたむ事ができコンパクトに収納する事が可能。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-28 202757


上から下まで全開になるので出し入れがしやすい。食器や食品等を効率よく置ける。