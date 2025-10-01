お地蔵様の“恩返し”!?「マジ神」「激エモ」寂れた地蔵を“神友(しんゆう)”と呼ぶ郵便局員に奇跡が!!【作者に聞く】
郵便配達員たちは毎日、町の隅々まで郵便物を配達している。そんな現役の郵便局員が、実際に経験した不思議な話や怖い話を漫画化したのが『郵便屋が集めた奇談』である。この漫画の作者は、現役の郵便局員である送達ねこ(@jinjanosandou)さん。同僚たちが体験した話を漫画化していくうちに、送達ねこさんのもとには他局からも体験談が届くようになっていった。今回紹介する話は、東北の郵便局員・宮澤さんから届いたちょっと不思議な話である。
東北にあるA局は美しい山々の稜線を望み、配達時には優雅に流れる川をバイクで行き来するようなのどかな田舎の郵便局だった。そんなA局に都会から若手の局員・スエ君が転勤してきた。周りのみんなは都会っ子のスエ君が田舎に馴染めるのか、病みはしないかメンタルを心配していたのだが、そんな心配は無用だった。初日こそ元気がなかったスエ君だったが、彼の目に田舎の風景は逆に新鮮に映り、「激エモ」「オニやべぇ」「最高かよ」と地元の人たちは見向きもしない“日常”を満喫していた。
そんな彼の一番のお気に入りが、配達エリアに立っていたお地蔵さんだった。「マジ神」とリスペクトし、ツーショット写真を撮っては「神友」と呼んでいた。このエピソードは、そんな都会っ子の彼が地元の人たちからも忘れられた存在のお地蔵さんに出合い、不思議な事件に遭う話である。
本作『お地蔵さんと都会っ子』について送達ねこさんに話を伺ってみた。
――今回の体験談は、東北の局からわざわざ送達ねこさんの元に届いた話ですね？どのような経路で送達ねこさんの元に話が集まってくれるのでしょうか？
X(旧Twitter)とpixivに不思議な話を載せているので、読者さんから感想と一緒に「自分も不思議なことがあって…」と届きます。漫画には会社で働く人の苦労や悩みも織り込んでいるので、話しやすく感じてくださるのかもしれません。スエ君の話を聞かせてくださった宮澤さんも、初めは漫画の感想をくださった方です。
――この体験談を漫画化して公開したあとに、A局から後日談など届いていたら教えてください。
スエ君がお地蔵さんに救われたことには宮澤さんは半信半疑だったんですが、漫画を読んで思うところがあったそうです。何もない田舎に配属された若手を宮澤さんは心配していた。辞めてしまうのではと気をもんでいた。でも都会から来た若者には、楽しい夏休みのような田舎生活の友達としてお地蔵さんは正しく「救い」になってくれていた…。そう思って、今では宮澤さんもお供えをしているそうです。
――送達ねこさんの元には連載当初から不思議な体験談が集まってきていたようですが、どの地方からが多いでしょうか？
関東が多いです。初めはほとんどが関東周辺の話でした。それがだんだん範囲が広がって今では北海道や関西からもいただいています。さらにこの夏はX(旧Twitter)で連日怪談をあげる企画をしまして、漫画へリプがつく形で東西の局から不思議体験が寄せられました。
――どのような体験談でしょうか？
たとえば「自分も初配達で女性が通ったのに不在票をきらされて、教官に『通りましたよね』って言ったら『気にしないで』と言われた！」「夜勤者には心霊現象に注意する申し送りがあるよね」「うちの局では交差点で赤ん坊を見たら最寄りの神社へ入れと言われてる…」などです。郵便屋ならではの証言で、興味深いリプは私もどんどんリポストで紹介しました。
『郵便屋が集めた奇談』は、読者から「こういう不思議で怖い話って好き」「けっこう背筋がゾクッとしたけど、めちゃくちゃおもしろい…！」と好評だ。日本のどこかの町でひっそりと起こっている“怪異”を覗き見してみよう。
取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
