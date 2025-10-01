【2025年9月下旬】20代に人気の「LINEマンガ」9月15日〜9月28日ランキングベスト10 - 話題の映画化作品が男女ともにランクイン!
マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年9月15日〜9月28日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
○20代男性編
1位は『入学傭兵』、第2位は『部長K』、第3位は『チェンソーマン』がランクイン。
○20代女性編
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『ホタルの嫁入り』、第3位は『チェンソーマン』がランクイン。
○Pick Up!
今回のピックアップは、20代男性編・女性編ともに3位へランクインした『チェンソーマン』(藤本タツキ/集英社)。「少年ジャンプ+」連載中、シリーズ累計発行部数3,000万部を突破し、9月19日には初の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が公開され、さらに注目が集まる作品です。
「チェンソーの悪魔」ポチタと共に、デビルハンターとして借金取りにこき使われる超貧乏な少年・デンジは、ある日裏切り遭い殺されてしまう。死にゆくなかでデンジはポチタと契約を結び、悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」として復活。現在は「少年ジャンプ＋」で第二部を連載しており、今後の展開が読めない新時代ダークヒーローアクションです。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。
