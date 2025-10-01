DEEN¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ·¯¤À¤±¤òÃ¥¤¤µî¤ê¤¿¤¤¡×MV¤¬3,000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡ªÃÓ¿¹½¨°ì¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡È¥×¥ìÀá(R)¡É¿·CM¤ÎOA¾ðÊó¤âÈ¯É½
DEEN¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ·¯¤À¤±¤òÃ¥¤¤µî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÎMV¤¬¡¢YouTube¤Ë¤Æ3,000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ·¯¤À¤±¤òÃ¥¤¤µî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÏDEEN¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê
¤³¤ÎMV¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËDEEN·ëÀ®30¼þÇ¯µÇ°¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEEN The Best DX¡Ù¼ýÏ¿¤Î¥Ë¥åー¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¸ø³«°ÊÍèÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤ºº£²óÁá¤¯¤â3,000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
DEEN¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ·¯¤À¤±¤òÃ¥¤¤µî¤ê¤¿¤¤¡×¤Ï¡¢32Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤º°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Üー¥«¥ëÃÓ¿¹½¨°ì¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥×¥ìÀá(R)¡×¿·CM¤¬Á´¹ñ¤Ç½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï
2026Ç¯1·îËö¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¡£Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ËÌ³¤Æ»¡¦µÜ¾ë¡¦°¦ÃÎ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¡¦¼¯»ùÅç¤ÈÁ´¹ñ8ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢10·î5Æü¤è¤ê¡¢¥Üー¥«¥ëÃÓ¿¹½¨°ì¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Þ¥ë¥È¥â³ô¼°²ñ¼Ò¡È¥×¥ìÀá(R)¡É¤Î¿·CM¤¬Á´¹ñ¤Ç½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¡Ø¥×¥ìÀá¤ÇHappy Smile¡ªÃÓ¿¹¥«¥±¤ëÊÓ¡Ù¤È¡Ø¥×¥ìÀá¤ÇHappy Smile¡ªÃÓ¿¹¥¦¥¿¤¦ÊÓ¡Ù¤Î2ÊÓ¤¬½ç¼¡ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢10·î6Æü¤è¤ê¥Þ¥ë¥È¥â¸ø¼°HP¡ÖCM¾ðÊó¥Úー¥¸¡×¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢DEEN¤ÏËÜCM¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¶Ê¡ÖHappy Smile¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡£¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥êー¥¹¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£11·î¤Ë¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¤â·èÄê¡£ÏÃÂê¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤DEEN¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¢£DEEN ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.06.11 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡ØDEEN LIVE IN CITY 2024 ～for funky groovers～¡Ù
