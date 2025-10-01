Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。ディオールのトップスを取り入れたモノトーンコーデを披露した。

【画像】秋の装いの佐久間大介／センスが光る佐久間大介の私服コーデ

■ディオールのトップスにゆるシルエットパンツを合わせモノトーンで統一した佐久間大介

佐久間は「秋服を着るのは実に一年ぶりです (^^)」というコメントとともに私服ショットを公開。

今回のコーディネートの主役は、背中に「Christian Dior Atelier Paris」のロゴが大きくあしらわれたDior（ディオール）の黒スウェット。ボトムスにはサイドライン入りの黒ワイドパンツを合わせ、足元はシンプルな黒スニーカー。全体をモノトーンで統一しつつ、ラグジュアリーさとストリート感が融合したスタイルとなっている。

写真は片足を前に蹴り出すような軽やかなポーズ（1枚目）、足元に視線を落とした自然体な姿（2枚目）、サングラスを下にずらして笑顔を見せた正面ショット（5枚目）など、スタイルが際立つ全5枚が並んだ。

ファンからは「ディオールの着こなし完璧」「ピンクヘアとモノトーンコーデのコントラスト最高」「雑誌の表紙みたい」「おしゃれ番長！」「スタイル良すぎ」など絶賛の声が寄せられている。

■センスが光る佐久間大介の私服コーデ

Snow Man

