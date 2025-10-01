「ただ正直に話しただけ」移籍叶わず→モチベ低下指摘の日本代表FWを宿敵OBまで擁護「まるで彼が満足していないかのように…」
前田大然はこの夏、セルティックからの移籍を望んだ。個人合意にも至ったことを明かしている。だが、クラブから認められず、残留することになった。
日本代表合流時にこのことを明らかにしてから、前田は大きな重圧にさらされている。退団を望んだことがモチベーション低下を表すと指摘され、今季のパフォーマンスが低調な原因とも言われた。
だが、宿敵レンジャーズのOBであるスティーブン・ネイスミスは、前田の発言が必ずしもセルティックで不満を抱えていることを表すわけではないと指摘している。
専門サイト『Celts Are Here』によると、ネイスミスは『The Warm-Up』で「マエダに関しては、ただそのときの状況に関して正直になろうとした彼のコメントからつくられた話じゃないだろうか」と話した。
「彼は移籍するかもしれないと考えた。移籍するかのように思われた。ただ移籍することにはならなかった。でも、まるで彼が満足していない選手かのように騒がれているんだ」
結果が求められるプロの世界だけに、昨季の輝きが失われている現状は、批判の声が絶えないかもしれない。だが、これまでの前田のセルティックに対する献身ぶりに議論の余地はない。苦境にある今も、自身とチームのために事態を好転させたいと意気込んでいるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
