「日本は優勝候補」「アジア最強だ」船越ジャパンの開催国撃破に韓国驚嘆！自国代表との差に嘆き「日本は２勝、韓国は１分け１敗」「比較すること自体がコメディ」【U-20W杯】
船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は現地時間９月30日、U-20ワールドカップの第２節（グループA）で、開催国のチリと対戦。２−０で快勝し、連勝を飾った。
エジプトとの初戦を２−０で制して日本は、その試合と同様に市原吏音のPKで55分に先制すると、82分にも横山夢樹のミドルシュートで加点。地の利がある難敵を撃破した。
一方、同じ時間帯に行われた試合で、グループBの韓国はパラグアイと対戦。相手に退場者が出て数的優位に立ちながらも得点を奪えず、スコアレスドローに終わった。
そのため、速報を伝えた韓国サイト『naver』では次のような声が上がった。
「日本は優勝候補だ」
「日本は２勝、韓国は１分け１敗だ」
「アジア最強は日本」
「日本と比較すること自体がコメディ」
「日本は海外組がそれほどいなくても開催国に軽く勝つ」
「サッカーが上手いね」
「日本サッカーはうまくいきます」
連勝の日本と１分け１敗の韓国。明暗が分かれるかたちとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！アルゼンチンが首位陥落、11年ぶりにトップに返り咲いたのは？
