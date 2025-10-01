ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地ドジャースタジアムでのレッズ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席と6回裏の第4打席に本塁打を放った。

■2本目は「確信歩き」の本塁打に

ドジャース6点リードで迎えた、6回裏の第4打席。2死一塁で大谷は、相手3番手コナー・フィリップス投手の3球目スイーパーを強振。角度34度、速度113.5マイル（約182.6キロ）で右中間へ舞い上がった打球は、打った瞬間スタンドインを確信する飛距離454フィート（約138.3メートル）の特大アーチとなった。

米メディア『ドジャース・ネーション』のノア・カムラス記者は、「ショウヘイ・オオタニは、昨季初のポストシーズンゲームで本塁打。そして今季は、キャリア初のワイルドカードゲームで2本の本塁打も記録。投手として、ドジャースのために登板もする予定だ。彼は本当に唯一無二の存在」と絶賛。圧倒的な存在感を見せる、大谷のパフォーマンスに舌を巻いていた。

この日の大谷は、初回の先頭打者アーチに続く一発で強力打線をけん引。5打数2安打2打点の活躍。試合はドジャースが10－5で勝利し、地区シリーズ進出へ王手をかけた。

