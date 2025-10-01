U-20W杯でチリを下し、ベスト16入りを決めた日本

U-20日本代表は現地時間9月30日のU-20ワールドカップ（W杯）のグループリーグ第2戦で開催国のチリ代表を2-0で下し、2連勝で16強進出を決めた。

敗れたチリの地元メディアは日本相手の黒星を「忘れたい」「厳しい挫折を味わった」と報じた。

初戦でエジプトを下していた日本は完全アウェーのチリ戦に臨んだ。前半に獲得したPKはFW高岡伶颯のキックがストップされて先制のチャンスを逃すも、後半7分に1試合で2回まで主審に映像確認を要求できるフットボール・ビデオ・サポート（FVS）によってPKを再び獲得。これを初戦でもPKを決めていたキャプテンのDF市原吏音がゴール正面に蹴り込んで試合の均衡を破った。

その後、MF横山夢樹のミドルシュートで追加点を奪って開催国を撃破した日本は2連勝で勝ち点を「6」に。全24チーム中16チームが決勝トーナメントに進む方式から少なくとも各組3位の中での上位4チームに入ることが確定し、16強入りが決まった。

一方で、開催国のチリにとっては受け入れ難い敗戦といえる。チリメディア「Publimetro」は「U-20W杯でチリは衝撃の結果に絶望」と見出しを打ち、「忘れたい経験」「厳しい挫折を味わった」と日本戦の結果を報じた。また、同メディアは「日本はより堅実かつ効果的な戦術でラ・ロハ（チリ代表の愛称）の攻撃の弱点を露呈させた」と日本の戦いぶりを称えていた（FOOTBALL ZONE編集部）