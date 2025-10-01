福田翔生が好調

デンマーク1部ブレンビーIFのFW福田翔生の株価が上昇中だ。

今夏に湘南ベルマーレから欧州へ渡った24歳は現地時間9月28日のオーデンセBK戦（5-1）で先制ゴールとPK奪取の活躍で大勝を導いた。

昨季のJ1リーグで10得点した福田は今年6月にブレンビーへの完全移籍。海外リーグへ初挑戦となった。自身3試合目の出番となった第7節ミッティラン戦（1-3）で移籍後初ゴールを記録。そして、3試合連続スタメン起用となったオーデンセBKとの一戦では前半8分にGKが弾いたこぼれ球に詰めて今季2得点目をゲットした。さらに前半終了間際にはエリア内でファウルを誘発してPKを獲得と2得点に絡んだ。

チームは5-1で大勝。クラブ公式Xは「フクダがゴール祭りの口火を切った」とピッチレベルのカメラで福田のゴールシーンを伝えた。また、別の動画では胸にあるクラブのエンブレムを指してファンから声援を浴びる福田の様子も公開され。ファンからは「かっこいい」「もうブレンビーサポーターのハートを鷲づかみ」「チームのために闘う姿勢は、どこに行っても変わらずだね」と反響を呼んだ。

スタメン起用に結果で応えた福田は、このままレギュラー定着を果たすことができるのか。今夏にブレンビーからドイツ1部フライブルクへ移籍した日本代表MF鈴木唯人のようにデンマークの地でのさらなる飛躍に期待したい。（FOOTBALL ZONE編集部）