　1日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比540円安の4万4470円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万4411.26円に対しては58.74円高。出来高は2万7003枚となっている。

　TOPIX先物期近は3088ポイントと前日比54.5ポイント安、現物終値比3.91ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44470　　　　　-540　　　 27003
日経225mini 　　　　　　 44470　　　　　-545　　　408205
TOPIX先物 　　　　　　　　3088　　　　 -54.5　　　 60160
JPX日経400先物　　　　　 27770　　　　　-425　　　　3621
グロース指数先物　　　　　 720　　　　　 -18　　　　3033
東証REIT指数先物　　　　1904.5　　　　 -13.5　　　　　58

株探ニュース