日経225先物：1日正午＝540円安、4万4470円
1日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比540円安の4万4470円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万4411.26円に対しては58.74円高。出来高は2万7003枚となっている。
TOPIX先物期近は3088ポイントと前日比54.5ポイント安、現物終値比3.91ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44470 -540 27003
日経225mini 44470 -545 408205
TOPIX先物 3088 -54.5 60160
JPX日経400先物 27770 -425 3621
グロース指数先物 720 -18 3033
東証REIT指数先物 1904.5 -13.5 58
株探ニュース
