最大制作予算2,000万円のコンテンツ募集プロジェクト、第2期募集スタート
さんいん中央テレビでは、新たなコンテンツ企画を募集する「DOPAMINE(ドーパミン)」プロジェクトの第2期募集受付を、1日からスタートした。
「DOPAMINE(ドーパミン)」プロジェクト
「DOPAMINE」は、新しい刺激と感動を通じて人々に興奮と喜びをもたらすことを目指す、コンテンツ発掘プロジェクト。映画、ドラマ、漫画などジャンルを問わず、独創的で挑戦的な企画を広く募集する。
最優秀企画(1作品)には、企画実現に向けた制作予算として最大2000万円。そして、賞金100万円と、さんいん中央テレビによるコンテンツ製作が約束される。
第1期の最優秀企画に選ばれたのは、イリエナナコ氏の映画『男人魚』で、2026年に完成予定となっている。
募集締切は、2026年1月5日まで。その後3月末の一次審査(書類選考)、4月中旬の二次審査(面接)を経て、5月末に最終選考結果が発表予定。
