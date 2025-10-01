「京阪神ホンマに美味しいオムライス」ランキング 川島海荷＆松村沙友理絶賛の一品も登場
きょう1日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜 後7：00 ※関西ローカル）では、食のプロが選ぶ「京阪神ホンマに美味しいオムライス」ランキングを届ける。
【番組カット】プロが「花が咲くようなオムライス」と称する「Kiitos 」のオムライス
関西グルメ界をけん引する50人が「絶賛する京阪神のオムライス」をランキングで発表する。リポーターの松村沙友理が訪れたのは、大阪・谷町四丁目にある「洋食レストランKiitos（キートス）」。食のプロが「花が咲くようなオムライス」と称する看板メニューを目の当たりにした松村は「さゆりんごフラワー開花です」と“さゆりんごワールド”全開。ひと口頬張った松村は「卵もふわふわで濃厚なドミグラスソースもおいしい」と大絶賛する。
ゲストの川島海荷もそのオムライスを食べて「いろんな味がして奥が深い」とコメント。しかし、ロザンの菅広文から「さゆりんごに対抗する食リポを」とムチャブリされ、“さゆりんご風”食レポを披露。スタジオは拍手喝采の大盛り上がりするが、川島は「なんかしんどいです」とポロリ。
水田信二はオムライス作りに挑戦。人気洋食店での修業経験を生かした薄焼き卵巻きの技術を、ロザンが称賛する。
そして、番組史上初となる、「関西オールスターおせち2026」の発売を発表。放送当日午後7時から番組ホームページ内の特設サイトで予約を開始するにあたり、その裏側と全貌が明かされる。
【番組カット】プロが「花が咲くようなオムライス」と称する「Kiitos 」のオムライス
関西グルメ界をけん引する50人が「絶賛する京阪神のオムライス」をランキングで発表する。リポーターの松村沙友理が訪れたのは、大阪・谷町四丁目にある「洋食レストランKiitos（キートス）」。食のプロが「花が咲くようなオムライス」と称する看板メニューを目の当たりにした松村は「さゆりんごフラワー開花です」と“さゆりんごワールド”全開。ひと口頬張った松村は「卵もふわふわで濃厚なドミグラスソースもおいしい」と大絶賛する。
水田信二はオムライス作りに挑戦。人気洋食店での修業経験を生かした薄焼き卵巻きの技術を、ロザンが称賛する。
そして、番組史上初となる、「関西オールスターおせち2026」の発売を発表。放送当日午後7時から番組ホームページ内の特設サイトで予約を開始するにあたり、その裏側と全貌が明かされる。