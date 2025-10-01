小泉孝太郎＆ムロツヨシ、二階堂ふみの”ドッキリ”の餌食に… 理想の女性についても“サシ飲み”トークで明かす
フジテレビ系バラエティー『小泉孝太郎＆ムロツヨシ 自由気ままに2人旅』（2日 後7：00）が1日に放送される。小泉孝太郎とムロツヨシ、気心知れた20年来の親友である２人が、７年目となる今回も休みを合わせて自由気ままな旅に出る。
【写真】若い！顔がシュッとしている10年前のムロツヨシ
熱海駅前から旅をスタートさせる後編。どうやら小泉は熱海でどうしても気になっている場所があるそうで…。それは、1959年に築城されたという熱海城。実は歴史上実在した城ではなく、観光施設で、中には貴重な鎧（よろい）や兜（かぶと）が展示されている。そして、最上階からあるものを見つけた小泉は思わずテンションが上がり――。
そんな2人は、熱海の大人気スポットである駅前の熱海平和通り商店街へ。飲食店など40店舗近くが軒を連ねており、連日観光客でにぎわっている。そんな商店街を舞台に、番組恒例のゲストが何の前触れもなくいきなり２人の前に登場するドッキリを敢行。「絶対バレない自信があります！」と宣言する二階堂が大混雑の商店街で２人にドッキリを仕掛けることに。果たしてドッキリを成功させることはできるのか!?
さらに、沖縄旅では、大人気ホテルでリゾート気分を満喫。ホテルの部屋から見える絶景を眺めながら、番組恒例となった２人きりの“サシ飲み”も。地元の食材を使った絶品グルメを味わいながら、カメラを忘れてここでしか聞くことのできない貴重なトークを展開。独身の２人は好みの女性のタイプについても告白し…。
そして、浮かれ気分の2人は、小泉が待ちに待ったジャンクリア沖縄へ。世界自然遺産「やんばる」から連なる大自然に没入できるさまざまなエンターテインメントが盛りだくさんのジャングリア沖縄。最新アトラクションで非日常体験を味わう小泉とムロだったが、絶叫アトラクションを前に、高所恐怖症という小泉は…。人気ナンバーワンアトラクションでは、その壮大な世界観に２人は大はしゃぎ。その後、すてきな眺望が楽しめるレストランで、おしゃれなカクテルを手に乾杯も。最後には、来年行きたい場所についても話し合う。
