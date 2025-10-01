この記事をまとめると ■1970年代の排ガス規制をクリアしてから国内のモータースポーツが活性化した ■レーシングカーが発展するなかでアマチュアレーサーの受け皿があまりなかった ■日産ザウルスはアマチュアレーサーを支援するために作られたレーシングカーであった

自動車メーカーは多くのアマチュアレーサーも支援していた

日本のモータースポーツは、世界一厳しいといわれた排出ガス規制（最終的に昭和53年規制）に対応するため、1970年代初頭から自動車メーカーによる直接参画は控えられる（撤退）方向で推移してきた。しかし、排出ガス規制をクリアすると、再びサーキットレースに目を向けるようになっていた。

その第1弾が、1983年に始まるグループＣカーレース（全日本スポーツプロトタイプカー選手権＝JSPC）で、続いてグループAカーレース（全日本ツーリングカー選手権＝JTC）が1985年に始まると、その後は一気呵成にレースブームとなっていった。

しかし、グループCカー、グループAカーとも自動車メーカーが直接参画するレースで、モーターレーシングの頂点に位置するイベントだった。逆に、モーターレーシングを下支えする入門者、あるいはアマチュアを主体とするレースはどうだったのか？

残念ながら、1970年代は自動車メーカーの総力が排出ガス対策に傾注され、過渡期の排出ガス対策技術によって、アマチュアや入門者クラスの層がレースで使える量産車が見当たらなかったのである。日本のレース史上に残るといわれるマイナーツーリングレースも、主役はB110サニー、対抗馬がKP47スターレット、初代SB1シビックと、すべて型遅れのモデルで争われていたのがこの時代の実状だった。

こうした時代背景のなか、メーカー技術が直接問われるグループCカーやグループAカーによる活動が軌道に乗ると、メーカーにとっての次なる課題は、アマチュアレースにどう対応するかにあった。排出ガス規制対策以降、市販車の性能は一気に近代化され、量産車を土台とするプロダクションカーレースに十分対応できる性能、内容となったが、その上位、そこからの受け皿となるカテゴリーのレースがなかったのだ。

日産が手がけたお手軽レーシングカー

そこで各メーカー、プロダクションカーの上位にあたる新たなカテゴリーのレースを企画した。フォーミュラカーによるフォーミュラ・トヨタ、フォーミュラ・ミラージュ、あるいは軽くチューニングしたプロダクションカーによる、ミラージュカップやスターレット／AE86などによるワンメイクレースが続々と誕生した。

こうした潮流にあって、日産は2シーターのオープンスポーツカーを開発した。1987年の東京モーターショーに、日産自動車から公道用オープンスポーツカーとしてコンセプトカーが発表され、2年後の1989年、ニスモがレースカーとして設計を変更し、ザウルスの名称でワンメイクレースの「ザウルス・カップ」が誕生した。

ショーモデルの段階では、エンジンはマーチ・スーパーターボのエンジンを搭載していたが、市販されたレースカーは鋼管スペースフレームのシャシーにCA16DE型を搭載。ちなみに第2世代モデルが1993年に登場したが、こちらはモノコックシャシーとSR18DE型エンジンの組み合わせによるマシン（150馬力／510kg）へとアップグレードされていた。

ザウルスカップは、本格派レーシングカーの入門クラスとして設定されていたが、参加メンバーには影山正美や古谷直広と、プロクラスのドライバーが顔を連ねるほど内容の高いものだった。しかし、1989年にGCシリーズ、1992年にグループCカーレースが消滅し、本格派スポーツカーレースへの登竜門に位置したザウルス・カップ・レースは存在意義が薄れていた。

逆に、もっと手軽に本格派スポーツカーでレースが楽しめるようにと、1991年、マーチのMA10E型エンジンを搭載するザウルスジュニア（70馬力／400kg）が企画され、ザウルス・レースの主流は次第にこちらへと移っていった。

バブル経済期、予算やコストをあまり考慮せず、プライベーターが本格的なレースを楽しめるようにと企画された車両とレースが「ザウルス」だったといってよいだろう。そして、このザウルスと同じ発想のレーシングカーは、現在ウエスト・レーシングカーズが開発したVITA-01というかたちで存在している。

入門クラスながらプロダクションカーとは違った本格的なレーシングテクニックが磨ける車両として人気を集めている。