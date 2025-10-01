“マナカナ”の姉・三倉茉奈、双子出産の中川翔子を祝福 「幸せも2倍4倍…だそうです」実母の経験伝え家族の幸せ祈る
双子の俳優“マナカナ”の姉・三倉茉奈（39）が9月30日、自身のXを更新。同日に双子の男児を出産したタレント・中川翔子に祝福のメッセージを寄せた。
【写真】中川翔子と生まれたばかりの双子男児の“顔出し”親子3ショット
中川は、自身のXで「9：30頃に無事、元気な双子を出産しました！」と報告。「母子共に健康です！2人とも2600g越え！産声もしっかりしてました」と伝え、生まれたばかりのわが子との親子3ショットを披露した。
この投稿を茉奈が引用リポストし、「おめでとうございます!!!!」と祝福。「双子さんの妊娠、勝手にずっと気になってました。妊娠出産、本当にお疲れ様でした」と労いの言葉を送るとともに「双子の子育て、大変なことも沢山あると思いますが（母談）、幸せも2倍4倍…だそうです。ご家族の幸せを願っています」と心温まるメッセージを届けた。
このやり取りに対し、コメント欄には「素敵なお言葉」「一気に2倍のイヤそれ以上の幸せですよね」「優しいお言葉」「子育て2人分で大変だけど頑張ってね」など、さまざまな反応が寄せられている。
