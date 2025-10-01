“オーストリア在住”中谷美紀、自宅の庭に咲くホワイトローズを披露「なんと美しい」「バラが咲いている庭とか優雅すぎます」
オーストリア在住の俳優・中谷美紀（49）が9月28日、自身のインスタグラムを更新。自宅の庭に咲いたホワイトローズを公開し、ファンから大きな反響が寄せられている。
【写真】「なんと美しい」「優雅すぎます」中谷美紀の自宅庭に咲くホワイトローズ
「我が家の庭にて、まだまだ咲き続けるシュネーヴィッチェン」とコメントし、1枚の写真をアップ。真っ白で気品あふれるバラがフォロワーの心を魅了したようで、コメント欄には「なんと美しい」「バラが咲いている庭とか優雅すぎます」「すごく綺麗ですね 見ているだけで幸せホルモンが分泌されそうです」「美しい…ホワイトローズ お庭で咲いているの素敵ですね」「上品なお花 清らかな気持ちになります」「神聖で心震えます」など、感嘆や癒やしの声が寄せられている。
中谷は2018年にドイツ出身のビオラ奏者・ティロ・フェヒナー氏と結婚し、現在はオーストリアを拠点に生活している。
