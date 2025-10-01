バカリズム、冠番組レギュラー放送スタート 進行役に影山優佳「バカリズムさんのような『名MC』になりたい」【コメントあり】
テレビ東京は15日から、お笑い芸人・バカリズムの冠番組『バカリズムのちょっとバカりハカってみた！』（毎週水曜 後8：54）のレギュラー放送を開始する。初回は午後6時25分から3時間半スペシャルで送る。
【写真】脚本家としても活躍！『文化基金賞贈呈式』に登壇し角田晃広と笑顔をみせるバカリズム
番組は、「計る・測る・量る・図る・謀る・諮る＝ハカる」をテーマに、“言われてみれば確かに気になる”日常でふと頭によぎる素朴な疑問から、思わずクスっと笑えるもの、さらには知的好奇心をくすぐる壮大なテーマまで、世の中のあらゆる事象を番組スタッフが汗と情熱で愚直に“ハカる”検証バラエティー。
レギュラー出演者には俳優の影山優佳。レギュラー初回のゲストには、出川哲朗、伊集院光、丸山桂里奈が登場する。今回は、料理・日常生活で役に立つライフハック、通販サイト「Amazon」で注文してから届くまでの時間、日本一厳格な学校の校則数、日本一隣人が遠い家、日本一駅から近い家といったテーマを“ハカる”。
【コメント】
影山優佳（以下、影山）：バカリズムさん！『バカリズムのちょっとバカりハカってみた！』がレギュラー番組になりました！
バカリズム（以下、バカリ）：ありがとうございます〜！
影山：今のお気持ちをお聞かせいただけますか？
バカリ：今収録が終わったんですけども、1回目もVTRがめちゃくちゃおもしろくて、逆にコレを維持するのがめっちゃ大変だと思うんですよ。スタッフさんには負担をかけることになると思いますけども、頑張っていただきたいと思います。
影山：今回のスペシャルでハカったお題で、印象に残ったものはありましたか？
バカリ：やっぱりね…Amazonじゃないですかね？（笑）。
影山：あ〜…ちょっとね（笑）。
バカリ：ネタバレになるんであまり深くは言えないんですけども、結構いろんなことを考えさせられるなと…。その後（収録の）休憩だったんですけども、僕と伊集院さんと出川さんでいろんなことをしゃべりましたね（笑）。
影山：世の中とは？（笑）。
バカリ：そう、この世の中について（笑）。それくらい素晴らしいVTRでした。
影山：この番組ではいろいろなことやモノをハカっていきますが、バカリズムさんが今、ハカってみたいお題はありますか？
バカリ：取り巻きが多い芸能人の最大取り巻き人数。
影山：（笑）。
バカリ：大物の方、結構いらっしゃるじゃないですか？誰が一番多いのかっていうのを見てみたいですね（笑）。影山さんはどうですか？ハカってみたいお題とか。
影山：それで言うと、一番標高の低い家とかどうなんだろうって。海抜がどうのこうのとかがあると思うんですけど、逆にマイナスとかあるのかなっていうのが、ハカれるんじゃないかなって。
バカリ：あ〜！そうですよね、多分ちゃんと基準があるから探そうと思えばできますよね。ただ、そこに行ったとしてもそこにいる人は「あ、そうなんですね〜」くらいしか言えないから…（笑）。
影山：（笑）。
バカリ：すぐスタジオに降りるから、VTRが（笑）。普通はそこから掘り下げるもんなんだけど、この番組はそこを一切掘り下げないので（笑）。
影山：事実だけを…（笑）。
バカリ：そう、事実だけを（届ける）潔い番組なので（笑）。
影山：番組としての目標はありますか？
バカリ：もちろん長く続いていくことは当然目指したいんですけども、非常にVTRが大変だと思うんです。とにかくスタッフさんが健康を維持していくこと。安全と健康。無理しないでください（笑）。影山さんの目標はありますか？
影山：今回この番組で「進行」をやらせていただいているので、バカリズムさんのような「名MC」になりたいなと…。
バカリ：いやいや、私なんてとんでもないです、全然…そんな、もう、やめてください…（笑）。
影山：極意とかありますか？
バカリ：ありませんよ、何もありません。ニコニコしてれば大体なんとかなります（笑）。
影山：大事ですね（笑）。
バカリ：ニコニコしてれば大体上手くまとまりますんで、それが一番だと思います（笑）。
影山：はい、ニコニコしておきます（笑）。
