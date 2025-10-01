40歳・上戸彩、3児の母になっても変わらぬ美しさ 仕事と家庭の両立について本音告白
俳優の上戸彩（40）が、1日発売のファッション誌『andGIRL PLUS（アンドガール プリュス） Vol.03』（DONUTS）の表紙に登場する。3児の母になっても変わらない美しさはそのままに、幸せいっぱいの笑顔は柔らかく、温かみのある秋らしい一枚に仕上がった。
【表紙カット】全く変わらない美しさで魅了する上戸彩
中面の「上戸彩が魅せる、冬のきらめき。心がときめくご褒美ジュエリー」企画では、CartierやCHANEL、Tiffany & Co.といったトップメゾンのジュエリーを身にまとい、PLUS世代の日常をより豊かにする名品の輝きを披露。
現在公開中の映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』に出演している上戸。インタビューでは映画での役柄に自身の経験を重ねつつ、「私にとって、子どもの成長を見逃すことは大きな後悔になるんです。やりたい仕事があっても“今この瞬間を一緒に過ごしたい”という気持ちが勝つこともあります」と母としての本音を告白し、仕事と家庭の両立について率直に語っている。
【表紙カット】全く変わらない美しさで魅了する上戸彩
中面の「上戸彩が魅せる、冬のきらめき。心がときめくご褒美ジュエリー」企画では、CartierやCHANEL、Tiffany & Co.といったトップメゾンのジュエリーを身にまとい、PLUS世代の日常をより豊かにする名品の輝きを披露。
現在公開中の映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』に出演している上戸。インタビューでは映画での役柄に自身の経験を重ねつつ、「私にとって、子どもの成長を見逃すことは大きな後悔になるんです。やりたい仕事があっても“今この瞬間を一緒に過ごしたい”という気持ちが勝つこともあります」と母としての本音を告白し、仕事と家庭の両立について率直に語っている。