氷川きよし、約4年ぶり全曲オリジナルによるアルバムリリース決定 新アーティスト写真も公開「とにかく楽しいことがしたい」
歌手の氷川きよしが、約4年ぶりとなる全曲オリジナルのニューアルバム『KIINA.』を11月19日にリリースすることが決定。最新のアーティスト写真とジャケット写真も公開された。
【画像】期待大…！約4年ぶりのアルバム『KIINA.』ジャケット
同作には、歌手活動再開第1弾として話題を集めた小室哲哉プロデュースの「Party of Monsters」をはじめ、作詞に松本隆、作曲にGLAYのTAKURO、プロデュース＆編曲に亀田誠治を迎えた「白睡蓮」などを収録。氷川自身の心境を歌ったリード楽曲「BE THE LIGHT」、TM NETWORKの木根尚登が作曲を手がけた「暴れ海峡」など、バラード、ポップス、ドラマティックなサウンドを横断する全12曲で、ジャンルを越えた“KIINA.”としての現在を表現している。
氷川はアルバムについて、「とにかく楽しいことがしたい。自由に、豪快に！いま、表現したいことを、この1枚につめこみました。アルバム『KIINA.』、ぜひ、聴いてください！」とコメントを寄せている。
また、ハロウィンシーズンに合わせ、浅倉大介がアレンジを担当した「Party of Monsters -PANDORA remix-」のデジタル先行配信も決定。あわせて、コロムビア公式サイトではSNSキャンペーンも開催される。
現在は、全国コンサートツアー『KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025 〜KIINA’S LAND〜』を開催中。来年には全国4都市を巡る劇場公演『氷川きよし特別公演』の開催も予定されている。
【収録予定曲】
M01. OVERTURE 〜 music unites the world 〜
M02. 暴れ海峡
M03. 薔薇 VOLCANO
M04. Party of Monsters
M05. はじまり
M06. デキヤシナイ
M07. 白睡蓮
M08. ラ・マスカレイド
M09. ハニカムシステム
M10. BE THE LIGHT
M11. 自鳴琴
B.T. Party of Monsters -PANDORA remix-
