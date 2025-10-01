『茉莉花官吏伝』テレビアニメ化 PVとお祝いイラスト公開！原作者「信頼できる素敵なスタッフ」
小説『茉莉花官吏伝』がテレビアニメ化されることが決定した。あわせて特報PVやお祝いイラストが公開された。
【動画】面白そう！公開された『茉莉花官吏伝』PV
本作は、2017年にビーズログ文庫（KADOKAWA）より小説第一巻が刊行され、2018年より『月刊プリンセス』（秋田書店）にてコミカライズが連載されている、シリーズ累計発行部数200万部突破（電子版を含む）の大人気中華版シンデレラストーリー。
■原作・石田リンネのコメント
皆様の応援のおかげで、アニメ化決定しました！イラスト担当のIzumi先生、コミカライズ担当の高瀬わか先生、同じ世界観の別物語コミカライズ担当の青井みと先生、関わってくださった多くの方々、そして読者の皆様と作り上げてきた『茉莉花官吏伝』を、今度はアニメという形でお届けできることが決まって本当に嬉しいです。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます！
これからアニメ放送に向けて様々な形で盛り上げていきますので、信頼できる素敵なスタッフの皆様に生み出されるアニメ版『茉莉花官吏伝』の公開を、どきどきわくわくしながらお待ちください！
