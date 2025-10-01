サザンオールスターズの全国ツアーファイナル公演、パッケージ販売に先駆けU-NEXTで“完成披露”配信
サザンオールスターズが今年開催した全国アリーナ＆ドームツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』のツアーファイナルとなった東京ドーム公演が、U-NEXTにて26日午後6時30分より独占配信されることが決定した。Blu-ray＆DVDとしてのパッケージリリース（11月19日）に先駆けた、“完成披露”最速先行ライブ配信となる。
【写真】感動のラストシーンを収めたBlu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』ジャケット
同ツアーは、10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』を携えて、全国13ヶ所26公演を実施。今年1月の石川公演を皮切りに約半年間にわたり展開され、ライブ会場には60万人を動員。さらにファイナルとなった東京ドーム公演では、全国272館589スクリーンでライブビューイングも行われ、15万人が参加。総計で75万人を動員する、バンド史上最多規模のツアーとなった。
今回U-NEXTで配信されるのは、5月29日に行われた東京ドームでの最終公演。新アルバム収録曲「桜、ひらり」「夢の宇宙旅行」「神様からの贈り物」を含む新曲12曲に加え、「愛の言霊（ことだま）〜Spiritual Message〜」「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」「ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）」「希望の轍」「勝手にシンドバッド」などの代表曲を網羅した全28曲が披露され、当日の熱気と感動を配信で体感できる。
配信はライブ終了までリアルタイムで行われ、見逃し配信も27日午後11時59分まで実施される予定。視聴ページはU-NEXT内にて公開中だ。
またU-NEXTでは、“最後の夏フェス出演”として話題を呼んだ『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』出演時の映像や、NHK総合で放送された『サザンオールスターズ スペシャル〜テレビからの贈り物〜』のスタジオライブ、特選映像集『U-NEXT Special Live Selection』、各種ミュージックビデオ、ライブ映像、映画『稲村ジェーン』なども配信中。『U-NEXT×サザンオールスターズ プロジェクト』特設サイトでは、今後も最新情報が順次公開される予定だ。
なお、同公演を収録したBlu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』は、完全生産限定盤と通常盤で11月19日に発売。東京ドーム公演の本編全28曲を収録し、限定盤にはBonus DISCおよびスペシャルグッズも同梱される（詳細は後日発表）。また、対象商品を先着で予約・購入した人には、オリジナルグッズの特典も用意されている。
