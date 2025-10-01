『あんぱん』特別編 大森元貴「いせたくやとの出会いは大きな財産」
NHKの連続テレビ小説『あんぱん』の特別編が、9月29日から10月2日までの4夜連続で放送中。今回は「男たちの行進曲」に出演したいせたくや役・大森元貴がコメントを寄せた。
【写真】本編シーンの別カット
特別編は全4回。第1回は高橋文哉演じる辛島健太郎のプロポーズ秘話、第2回は原菜乃華演じるメイコの初舞台、第3回は大森元貴が演じるいせたくやのスランプ、第4回は古川琴音演じる中尾星子の決意と、それぞれのキャラクターに焦点を当てる物語が展開される。また、座談会では主演の今田美桜と『ばけばけ』主演の高石あかりの対談や、北村匠海ら共演者が撮影の裏話や思い出を語る。
■コメント
僕の中で「いせたくや」という音楽家との出会いはとても大きく、大切です。「あんぱん」を愛してくださった方々のおかげでこうしてスピンオフとしてまた彼を演じることが出来て大変嬉しいです。本編では軽快で自由気ままなたくちゃんでしたが、どうやら今回スランプに陥ってしまったようです。彼が大切にしていること、そして曲を作る原動力をぜひ見届けてあげてください。
