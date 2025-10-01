『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』2026年4月放送へ 追加キャストに畠中祐、濱野大輝、杉田智和【コメントあり】
テレビアニメ『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』が2026年4月から放送されることが決定。あわせて追加キャストとして畠中祐、濱野大輝、杉田智和が出演することが発表された。
【場面カット】目がきれい！黒竜（CV.徳留慎乃佑）とフィーア（CV.若山詩音）
本作は、シリーズ累計400万部を超えるノベル＆コミックスが原作。「剣の才能がない」と言われながらも騎士を目指す少女・フィーアが思い出したのは、規格外のチート能力を持つ「大聖女」としての前世。しかし魔王の右腕から「聖女として生まれ変わったら殺す」と脅されたことを思い出し、その力を隠しながら騎士として生きていくことを決意する。フィーア・ルード役を若山詩音が務めるほか、ザビリア役を徳留慎乃佑、サヴィス役を梅原裕一郎、シリル役を島崎信長（崎＝たつさき）が務める。
追加メインキャストとして、デズモンド・ローナン役を畠中、ザカリー・タウンゼント役を濱野、クェンティン・アガター役を杉田が演じる。
追加キャスト発表を記念して、本作の公式Xアカウントにて追加キャスト3人の直筆サイン入り色紙のプレゼントキャンペーンが実施される。きょう1日〜17日まで、本作の公式Xをフォローしてキャンペーン投稿をリポストすると、抽選で3人に直筆サイン入り色紙がプレゼントされる。
また、本作の魅力を紹介する新規コンテンツとして公式HP・Xでの4コマ漫画が公開される。漫画はイラストレーターの佐久間氏が描き下ろす。本作の最新情報や、アニメ本編にはないサイドストーリーなどが描かれる。
さらに、11月15日には、福岡・北九州メッセ（旧：西展新館）いいちこグリーンステージで行われる『KPF2025（北九州ポップカルチャーフェスティバル2025）』にて本作のスペシャルステージが開催される。若山と徳留が出演し、作品に関するトークや最新情報を届ける。
■追加キャストコメント
▼畠中祐
今回、デズモンド役を務めさせていただくこととなりました畠中祐です!!自分が想定していた以上にワイルドな役どころになりまして、演じていてとても楽しかったです!!どんなようにフィルムにのってるのか、今からワクワクします。周りの人たちの目をくぎづけにするフィーアの活躍、ぜひアニメでご覧ください！よろしくお願いします！
【デズモンド・ローナン／キャラクター紹介文】
第二騎士団長兼憲兵司令官。伯爵家当主。調査力に優れ、騎士団随一の情報網を持つ。憲兵司令官としてフィーアの巻き起こす事件の後始末に回ることも。弟に婚約者を取られて以来、女性不信に陥っている。
▼濱野大輝
ザカリー・タウンゼントの声を担当させていただきます、濱野大輝です。愛すべき脳筋、ザカリー。謎多き主人公・フィーアに翻弄されながらも、騎士団の仲間として信頼し合う。独特でコミカルなアニメ作品ですが、ナーヴ王国黒竜騎士団が最前線に立ち勇敢に闘う姿も、物語を彩るひとつの要素としてお楽しみください。
【ザカリー・タウンゼント／キャラクター紹介文】
第六騎士団長。立派な筋肉と漢気を兼ね備え、部下からの人望も厚い。恵まれた体躯を活かし、大剣で豪快に戦う。しかし実は腹筋に重大な悩みを抱えているらしい…。
▼杉田智和
台本に「※早口」と表記される程度には早口です。何故かは本編で確かめてください。あとグリフォンの声をテストで入れたら必要ないと却下されました。無念。
【クェンティン・アガター／キャラクター紹介文】
第四魔物騎士団長。誰よりも魔物を愛する生粋の魔物オタク。魔物のことになると興奮を抑えきれず早口になる。相対する者のエネルギーが見え、強さを量ることができる。
【場面カット】目がきれい！黒竜（CV.徳留慎乃佑）とフィーア（CV.若山詩音）
本作は、シリーズ累計400万部を超えるノベル＆コミックスが原作。「剣の才能がない」と言われながらも騎士を目指す少女・フィーアが思い出したのは、規格外のチート能力を持つ「大聖女」としての前世。しかし魔王の右腕から「聖女として生まれ変わったら殺す」と脅されたことを思い出し、その力を隠しながら騎士として生きていくことを決意する。フィーア・ルード役を若山詩音が務めるほか、ザビリア役を徳留慎乃佑、サヴィス役を梅原裕一郎、シリル役を島崎信長（崎＝たつさき）が務める。
追加キャスト発表を記念して、本作の公式Xアカウントにて追加キャスト3人の直筆サイン入り色紙のプレゼントキャンペーンが実施される。きょう1日〜17日まで、本作の公式Xをフォローしてキャンペーン投稿をリポストすると、抽選で3人に直筆サイン入り色紙がプレゼントされる。
また、本作の魅力を紹介する新規コンテンツとして公式HP・Xでの4コマ漫画が公開される。漫画はイラストレーターの佐久間氏が描き下ろす。本作の最新情報や、アニメ本編にはないサイドストーリーなどが描かれる。
さらに、11月15日には、福岡・北九州メッセ（旧：西展新館）いいちこグリーンステージで行われる『KPF2025（北九州ポップカルチャーフェスティバル2025）』にて本作のスペシャルステージが開催される。若山と徳留が出演し、作品に関するトークや最新情報を届ける。
■追加キャストコメント
▼畠中祐
今回、デズモンド役を務めさせていただくこととなりました畠中祐です!!自分が想定していた以上にワイルドな役どころになりまして、演じていてとても楽しかったです!!どんなようにフィルムにのってるのか、今からワクワクします。周りの人たちの目をくぎづけにするフィーアの活躍、ぜひアニメでご覧ください！よろしくお願いします！
【デズモンド・ローナン／キャラクター紹介文】
第二騎士団長兼憲兵司令官。伯爵家当主。調査力に優れ、騎士団随一の情報網を持つ。憲兵司令官としてフィーアの巻き起こす事件の後始末に回ることも。弟に婚約者を取られて以来、女性不信に陥っている。
▼濱野大輝
ザカリー・タウンゼントの声を担当させていただきます、濱野大輝です。愛すべき脳筋、ザカリー。謎多き主人公・フィーアに翻弄されながらも、騎士団の仲間として信頼し合う。独特でコミカルなアニメ作品ですが、ナーヴ王国黒竜騎士団が最前線に立ち勇敢に闘う姿も、物語を彩るひとつの要素としてお楽しみください。
【ザカリー・タウンゼント／キャラクター紹介文】
第六騎士団長。立派な筋肉と漢気を兼ね備え、部下からの人望も厚い。恵まれた体躯を活かし、大剣で豪快に戦う。しかし実は腹筋に重大な悩みを抱えているらしい…。
▼杉田智和
台本に「※早口」と表記される程度には早口です。何故かは本編で確かめてください。あとグリフォンの声をテストで入れたら必要ないと却下されました。無念。
【クェンティン・アガター／キャラクター紹介文】
第四魔物騎士団長。誰よりも魔物を愛する生粋の魔物オタク。魔物のことになると興奮を抑えきれず早口になる。相対する者のエネルギーが見え、強さを量ることができる。