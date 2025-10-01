あこや真珠を使用したパールジュエリー！SPOPEL／PELMOIR 大決算セール2025

“真珠の街 神戸”で長年真珠の卸売業を営んできた株式会社スピカが運営する、真珠専門店「SPOPEL(スポペル)」と「PELMOIR(ペルモワ)」

両店舗にて、2025年10月2日(木)から10月26日(日)までの期間、年に一度の「大決算セール2025」を開催します。

本物のあこや真珠を使用したパールジュエリーを、通常より大変お得に購入できるチャンスです。

SPOPEL／PELMOIR 大決算セール2025

年に一度開催される、お得な特典や掘り出し物が満載の大決算セール。

期間中は店頭だけでなく、オンラインサイトでもセールが実施されるので、全国どこからでもお得にお買い物を楽しめます。

開催期間

開催期間：2025年10月2日(木)〜10月26日(日)

SPOPEL 〜スペシャルSALE＆フォーマルフェア〜

「365日、あらゆるシーンで華やげるパール」をキーワードに、カジュアルからフォーマルまで多彩なパールジュエリーを展開する「SPOPEL」

大決算セールでは、全品を対象に最大50％OFFとなるセールが店頭とオンラインサイトで開催されます。

また、フォーマルネックレスとピアス(またはイヤリング)の2点をセットで購入すると20％OFFになる「フォーマルフェア」も同時開催。

さらにセット金額に応じてあこや真珠アイテムがもう1点プレゼントされる、大変お得な内容です。

PELMOIR 〜スペシャルSALE＆初のBグレードSALE〜

おみやげパール専門店「PELMOIR」では、対象のパールアイテムが50％OFFになるスペシャルセールを実施。

さらに、今回が初となる「BグレードSALE」も開催されます。

「BグレードSALE」では、厳しい検品基準からわずかに外れたものの、着け心地や品質は通常商品と変わらないアイテムを、1点1,000円均一や3点まとめて5,000円といった特別価格で提供。

思わぬ掘り出し物に出会えるかもしれません。

SPOPEL & PELMOIR共通 ポイントキャンペーン

セール期間中、DMもしくは公式LINEのクーポン画面を提示すると、来店特典として500ポイントがプレゼントされます。

貯まったポイントは1ポイント＝1円として、店舗でのお買い物に利用できます。

本物のあこや真珠をお得に手に入れる絶好のチャンス。

自分へのご褒美や大切な人への贈り物探しに、ぜひ足を運んでみ

