±½¤Î¡í¥®¥¬À¹¤êPHEV¡í¤ò¸øÆ»»î¾è¡ª¡¡BMW ¿··¿M5¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡íÍÓ¤ÎÈé¤òÈï¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡í!!
2024Ç¯12·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÃíÌÜ¥â¥Ç¥ë¡£¤Ä¤¤¤Ë»î¾è¼Ö¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸øÆ»¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë
BMW¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖM5¡×¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡¢"¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡Ê¥ï¥´¥ó¡Ë"»ÅÍÍ¤¬½éÅÐ¾ì¡ª¡¡¤·¤«¤â¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢PHEV¤Ê¤Î¤Ë¾ï¼±¤ò¤Ö¤Á²õ¤¹Ä¶¥Éµé¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ã¤Æ......¥Þ¥¸¤«!?¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¸¦µæ²È¡¦»³ËÜ¥·¥ó¥ä»á¤¬¸øÆ»¤Ç¥¬¥Á»î¾è¡£Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÅ°Äì¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBMW ¿··¿M5¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎºÙÉô
¢£»î¾è¼Ö¤Î²Á³Ê¤Ï2225Ëü±ß¡ª
Âè3À¤Âå¡¢Âè5À¤Âå¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤¿M5¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀµµ¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤º¡£º£²ó¤Î¿··¿¤¬½é¤ÎÀµµ¬Í¢Æþ¼Ö
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹5095mm¡ßÁ´Éý1970mm¡ßÁ´¹â1510mm¡¢¼Ö½Å¤Ï2490kg
¡½¡½º£²ó»î¾è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢BMW¤ÎM5¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡£¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÊPHEV¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Ï5¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È285¡¿¥ê¥¢295¤È¤¤¤¦¶ËÂÀ¥¿¥¤¥ä¤ò¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤ËÁ´Éý¤¬70mm³ÈÂç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç÷ÎÏ¤¬ÃÊ°ã¤¤¤Ç¤¹¡£M5¤È¤·¤Æ¤Ï7ÂåÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡Ê¥ï¥´¥ó¡Ë¤ÎÆüËÜÆ³Æþ¤Ïº£²ó¤¬½é¡£²Á³Ê¤Ï2048Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¾è¼Ö¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥Æ¥ó¥³À¹¤ê¤Ç2225Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¨¥°¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¡¼¥ó¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡4.4¥ê¥Ã¥È¥ëV8¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿PHEV¤Ç¡¢¶îÆ°Êý¼°¤Ï4WD¡£¥·¥¹¥Æ¥àÁí½ÐÎÏ¤Ï727ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï1000Nm¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊÂ¤ß¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£22.1kWh¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢EVÁö¹Ô¤ÏÌó70km²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
4.4¥ê¥Ã¥È¥ëV·¿8µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¡Ü¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç727ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¡£BMWÎ®PHEV¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë!!
¡½¡½¥¹¥²¡¼¡ª
»³ËÜ¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼Ö½Å¤ÏÌó2.5t¤Ç¤¹¤¬¡¢»þÂ®100¥¥íÅþÃ£¤Ï¤ï¤º¤«3.6ÉÃ¡£ºÇ¹âÂ®¤Ï305¥¥í¡ÊM¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÁõÃå»þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢M5¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ã¤Æ¡©
»³ËÜ¡¡BMW¤ÎMÉôÌç¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸¦µæ³«È¯¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤ÏM3¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×A¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¡£3¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤òÁõÈ÷¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ëà¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¥¯¥ë¥Þá¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½M5¤ÏM3¤Î·»µ®Ê¬¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¡©
»³ËÜ¡¡M3¤¬àÀï¤¦¥¯¥ë¥Þá¤Ê¤é¡¢M5¤Ïà¹âÀÇ½¤Ê¥í¡¼¥É¥«¡¼á¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¥¨¥¢¥í¤âºÇ¾®¸Â¡£¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò³°¤»¤Ð¤¿¤À¤Î¥»¥À¥ó¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢1984Ç¯¤Î½éÂåM5¤Ë¤ÏBMW¤Î°ÛÃ¼»ù¡ÖM1¡Ê¥ß¥É¥·¥Ã¥×¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡Ë¡×¤ÎÄ¾6¡¦3.5¥ê¥Ã¥È¥ë¡¦260ÇÏÎÏ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤ÏàÀ¤³¦ºÇÂ®¤Î¥»¥À¥óá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËàÍÓ¤ÎÈé¤òÈï¤Ã¤¿Ïµá¤Ç¤¹¡£
ÆâÁõ¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢12.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤È14.9¥¤¥ó¥Á¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼
¡½¡½ºÇ¿·¤ÎM5¡¢¼ÂºÝ¤ËÁö¤é¤»¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»³ËÜ¡¡¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÂ®¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢2tÄ¶¤¨¤Î½Å¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó»î¾è¤·¤¿¤Î¤Ï°ìÈÌÆ»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
³¹Ãæ¤Ç¤ÏEV¥â¡¼¥É¤ÇÀÅ¤«¤ËÁö¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¶²¤é¤¯¥¢¥¦¥È¥Ð¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÂ®°è¤Ç¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£´ðËÜ¤Ï4WD¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÅ»ÒÀ©¸æ¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¸åÎØ¶îÆ°¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥í¡¼¥É¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»³ËÜ¡¡ºÇ¶á¤Î¼Ö¤Ïµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ç¡¢¼ÖÂÎ¤¬½Å¤¯¤Æ¤â·Ú¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢M5¤Ï½Å¤¤¥¯¥ë¥Þ¤òÎÏ¶È¤Ç¶Ê¤²¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¶¯¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤Î²óÅ¾°è¤«¤é¤Ç¤â½Ö»þ¤Ë²ÃÂ®¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¡¼¥ó¤ä¡¢Ï©ÌÌ¤ËµÛ¤¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö¶î¤±È´¤±¤ë´î¤Ó¡×¤è¤ê¤â¡ÖÆ§¤ßÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Çº¤ß¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê´À¡Ë¡£
¡½¡½BMW¤Ïà¥¹¥Ý¡¼¥Äá¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡BMW¤¬à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼á¤È¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢M1¡Ê¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤¬³«È¯°ÑÂ÷¡Ë¤È¸½¹ÔZ4¡Ê·»Äï¼Ö¤Ï¥È¥è¥¿¤ÎGR¥¹¡¼¥×¥é¡Ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤ÎM5¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼ÊÂ¤ß¤ÎÀÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µï½»À¤ÏÉáÄÌ¤Î5¥·¥ê¡¼¥º¤È°ã¤¦¡©
»³ËÜ¡¡PHEV¤Ê¤Î¤Ç¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È²Ù¼¼¤Î¥Õ¥í¥¢¤¬¾¯¤·¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤Û¤ÜÆ±Åù¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤â3005mm¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤â¹¤¯¤Æ²÷Å¬¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¬¥Á¤ÇÁö¤ë·Ï¡£¤Ç¤âºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²÷Å¬µ¡Ç½¤¬µ´À¹¤ê¾õÂÖ
¸åÉôºÂÀÊ¤Ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹¤¤¡£¤·¤«¤â¤Á¤ã¤ó¤È3¿ÍºÂ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤ÏºÇÂç1630¥ê¥Ã¥È¥ë¡£¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÑºÜÀ¤â¹â¿å½à
¡½¡½¥º¥Ð¥ê¡¢M5¤ÏÍß¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
»³ËÜ¡¡ËÍ¤Ï»î¾è¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤¹¤°Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢M5¤Ï½é¤á¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Î¤«¤Ë¥¹¥´¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢àÌ£Ç»¤¤¤á¡¢ÌýÂ¿¤á¡¢ÌîºÚÁý¤·¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤â²¿¤â¤«¤âÁ´Áý¤·á¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢ËèÆüÉÕ¤¹ç¤¦¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È......¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½³Î¤«¤Ëº£¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤¬Á´ÉôÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
»³ËÜ¡¡ÀÎ¤Î»°É©¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óV¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Îà¥Æ¥ó¥³À¹¤ê´¶á¤Ë¶á¤¤¡£½Å¤µ¤ä¥µ¥¤¥º¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÍø¤ÊÍ×ÁÇ¤òµ»½Ñ¤Ç¹îÉþ¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡£º£¤Ïµ¡³£´¶¤¬¶¯¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë´±Ç½À¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÉÝ¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö²¿¤Ò¤È¤Ä²æËý¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤Î°ìÂæ¡£²Á³Ê¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ðà¤ªÇã¤¤ÆÀá¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
