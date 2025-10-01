女優の今田美桜（28）がヒロイン、俳優の北村匠海（27）が夫役を務めたNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は1日、スピンオフドラマ第3話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を紡いだ。

今月26日に本編最終回（第130話）を迎え、完結。29日からはスピンオフドラマ（15分）＋キャスト座談会（10分）の「あんぱん特別編」（後11・00〜11・25）が4夜連続オンエア。スピンオフの脚本は4作とも山岡真介氏。三谷昌登氏とともに本編の脚本協力を担当。中園氏はスピンオフの脚本監修に回った。

第3話は「男たちの行進曲」。いせたくや（大森元貴）は銀座のカフェで深いタメ息をつく。六原永輔（藤堂日向）は珍しく元気のない盟友にアドバイスも、たくやは前向きになれない。そこへ柳井嵩（北村匠海）が現れ、いい歌詞が思いついたと手渡し。たくやは歌詞を読むと、笑みがこぼれ、おもむろに作曲を始める…。

キャスト座談会は今田美桜×北村匠海（前編）。

▼大森元貴 僕の中で「いせたくや」という音楽家との出会いはとても大きく、大切です。「あんぱん」を愛してくださった方々のおかげで、こうしてスピンオフとしてまた彼を演じることができて、大変うれしいです。本編では軽快で自由気ままなたくちゃんでしたが、どうやら今回スランプに陥ってしまったようです。彼が大切にしていること、そして曲を作る原動力を是非、見届けてあげてください。