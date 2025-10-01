ÂçºåÇÕÏ¢ÇÆ¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¤¬¹á¹ÁC»²Àï¡ªÊõÄÍµÇ°2Ãå¸å¤Ï½©¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¡¡¾åÂ¼»Õ¡Ö¹á¹Á°ìËÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡6·î15Æü¤ÎÊõÄÍµÇ°2Ãå¸å¡¢ÊüËÒ¤ò¶´¤ó¤Ç½©¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¡Ê²´5¡á¾åÂ¼¡¢Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡Ë¤¬¹á¹Á¥«¥Ã¥×¡Ê12·î14Æü¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬1Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½é¤Î³¤³°±óÀ¬¤È¤Ê¤ê¡¢°ú¤Â³¤²£»³ÏÂ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÎ×¤à¡£
¡¡¾åÂ¼»Õ¤Ï¡Öº£¤«¤éÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Ê11·î2Æü¡Ë¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤¹¤ë¤±¤Éµ¤¸õ¤ÎÊÑ²½¤Ë¼å¤¤ÇÏ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥Ù¥¹¥È¡Ê¤Î¾õÂÖ¡Ë¤ÇÎ×¤á¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¹á¹Á¤Ç¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ìËÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ºòÇ¯¡¢º£Ç¯¤ÈÏ¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿ÂçºåÇÕ¤ËÂ³¤¯3ÅÙÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£