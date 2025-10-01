専門家が集結し「全体最適」な提案を！ストラーダグループ ストラーダ司法書士法人

士業法人グループであるストラーダグループが、2025年9月1日(月)に「ストラーダ司法書士法人」を新たに設立し、公式ウェブサイトを公開しました。

税理士や社会保険労務士などが在籍する同グループに司法書士が加わることで、より包括的な専門サービスの提供を目指します。

ストラーダグループはこれまで、税務・労務・行政サービスなどを展開してきましたが、新たに司法書士法人を設立し、より包括的かつ高度なリーガルサービスを提供できる体制を整えました。

今回の法人設立とウェブサイト開設は、その第一歩として、法人の理念やサービス内容を広く伝えるための重要な取り組みです。

不動産登記・商業登記をはじめ、企業活動や個人のライフイベントに深く関わる手続き全般について、専門的なサポートを提供していきます。

ストラーダグループとは

ストラーダグループは、税理士、公認会計士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、宅建士といった専門性の高い士業が複数在籍する士業法人グループです。

複数の士業が知見を集結させることで、経営者などの悩みに部分的な提案ではなく「全体最適」な提案を行うことが可能。

また、相談者は窓口を一つにするだけで、複数の専門的なアドバイスを受けられるというメリットがあります。

主な取扱業務

ストラーダ司法書士法人では、主に以下の業務を取り扱っています。

・不動産登記

・相続登記

・商業・法人登記

・後見人業務(リーガルサポート会員)

・相続・遺言関連

・財産管理

・裁判所提出書類作成支援

ストラーダ司法書士法人の想い

法人名の「ストラーダ」は、イタリア語で「道」を意味します。

お客様と歩む長い道をともに歩み続けられるような司法書士でありたいという想いが込められています。

登記手続きの専門家としてだけでなく、幅広い法律知識を活かし、国民の様々な困りごとを解決する「街の法律家」として、重要な役割を果たせるよう日々研鑽していくとのことです。

様々な専門家が集うストラーダグループに司法書士法人が加わったことで、個人から法人まで、あらゆる法務・経営課題に対してワンストップで最適なソリューションを提供できる体制が強化されました。

日本橋、水天宮前、人形町、茅場町を中心に、全国どこでも対応可能です。

ストラーダグループから新たに設立された「ストラーダ司法書士法人」の紹介でした。

