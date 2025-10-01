口に粘着テープを巻かれる虐待から助け出された雌のラブラドール「ブレイズン」/KCNC via CNN Newsource

米コロラド州（ＫＣＮＣ）米コロラド州に住むカップルがサンフランシスコで休暇を過ごしていたところ、ひどい虐待を受けていた子犬を見つけた。カップルは子犬を保護し、最終的に引き取ることにした。それから１週間、子犬はコロラド州で快方に向かっている。

同州ブルームフィールドにある家の庭で遊ぶその姿からは、当該の雌の子犬がどのような経験をしてきたのか想像もつかない。しかし、「ブレイズン」という名前には、彼女の強さが表れている。

「彼女にぴったりの名前。大胆で、恥じるところがないという定義が気に入っている」と、リナ・ロブレスさんは話す。

ロブレスさんとパートナーのアリソン・ロペスボックさんにとって、ブレイズンを見つけた夜のことは記憶に焼き付いている。

コンサートの後、サンフランシスコの宿泊場所に戻る途中、黒い毛の生き物がこちらに向かって走ってくるのが見えた。

襲われそうだと身構えた二人だが、近づいてきたのは子犬だと分かった。子犬の口と目には粘着テープが、首にはロープが巻かれていたという。

「恐ろしい事態にショックを受けた。愕然（がくぜん）とし、ひたすら子犬を心配するだけだった」（ロペスボックさん）

ロブレスさんによると、子犬はただ鳴き声を上げ、ロブレスさんの足の間にうずくまっていた。

すぐに、彼女らは注意深く粘着テープを剥がした。

「私たちがテープを切ると、彼女は本当に大きな声で鳴いた」と、ロブレスさんは話した。

子犬を屋内に入れてロープを切り、餌と水を与えた。すると子犬はすぐに二人を舐め始めたという。

翌朝、彼女らは子犬を保護施設に預け、コロラド州の自宅へと飛び立った。

「その時は、もうお別れだ、という気持ちだった」（ロブレスさん）

しかし、ブレイズンと名付けた生後４カ月半のラブラドールのことは、その後も彼女らの頭から離れなかった。

保護施設から収容スペースが足りないとの電話を受けた時、二人にはどうするべきか分かっていた。

「そうなる運命なのだと感じた」（ロペスボックさん）

その日のうちに、二人はブレイズンを飼い犬として引き取るべくカリフォルニア州へ舞い戻った。二人を見るなりブレイズンは興奮状態になり、こちらへ飛び跳ねてきたという。

里親となった二人はソーシャルメディアでもブレイズンのストーリーを共有。たくさんの温かいメッセージや寄付が寄せられ、中には愛犬の古いおもちゃを譲ってくれる人も現れた。たくさんの支えに感動していると、ロブレスさんは話した。

ブレイズンはコロラドでの新しい生活にすぐに慣れ、ハイキングなどに出かけて楽しんでいる。

それでも首の傷痕は、ブレイズンが受けた虐待を思い起こさせる。ロープがきつく縛られていたため、そこには裂傷と感染症が生じていた。

「ペットを何て残酷に扱うのだろうと考えて、泣きじゃくっていた」とロペスボックさんは打ち明けた。

サンフランシスコ動物保護管理局はＣＢＳコロラドの取材に対し、９月７日にブレイズンを保護し、首の周りの傷を治療したと説明した。同局によれば「子犬にはマイクロチップが埋め込まれておらず、発見された場所にはカメラも設置されていなかった」。そのため誰が子犬を虐待したのか手がかりはなく、捜査も進んでいないという。

ロブレスさんとロペスボックさんは、ブレイズンのストーリーをきっかけに、他の人々がより適切な形で動物の面倒を見るようになってほしいと願っている。