国立音楽大学が、2026年6月26日から28日の3日間にわたり、創立100周年記念事業「くにおん100フェス！」を開催します。

今回は、最終日に行われるDAY3「Circle of Music」の出演者第三弾が発表されたほか、100周年を記念したコラボレーション商品の展開についても明らかになりました。

国立音楽大学 創立100周年記念事業「くにおん100フェス！」

国立音楽大学の創立100周年を記念して開催される「くにおん100フェス！」

最終日となるDAY3は「Circle of Music」と題し、音楽プロデューサーの武部聡志さんを総合演出に迎え、国立音楽大学の卒業生である音楽家たちが集結する特別なステージが繰り広げられます。

DAY3 「Circle of Music」

日時：2026年6月28日(日) 16時00分開演(予定)

場所：立川ステージガーデン

総合演出：武部聡志

司会：加藤綾子、武部聡志

ビッグバンド：NEWTIDE & GEMSTONES JAZZ ORCHESTRA

内容：ポップス＋スクリーンミュージック（第一部）、ジャズ＋ビッグバンド（第二部）

出演者第三弾発表

今回、第三弾として発表された出演アーティストは5組です。

「けいちゃん」「Akko(My Little Lover)」「伊澤一葉」「広瀬香美」さん、そして楽曲提供として「小曽根真」さんが参加します。

今後もレジェンダリーアーティストが順次発表される予定です。

100周年記念コラボレーション商品

創立100周年を記念し、地元・立川市のショップなどと連携したコラボレーション商品の企画も進行中です。

オリジナルデザインの缶バッジや文房具のほか、サコッシュや楽譜がすっぽり入るトートバッグ、立川のクラフトビールや特産品を使ったスイーツなど、多彩なラインアップが予定されています。

記念商品は100周年特設ECサイトや関連イベントなどで販売される予定で、詳細は公式サイトやSNSで随時更新されます。

チケットの発売は、2025年冬以降を予定しています。

豪華卒業生アーティストによる一夜限りの共演と、地域との繋がりが感じられる記念グッズで、100周年を盛大にお祝いするイベントとなりそうです。

国立音楽大学で開催される「くにおん100フェス！」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 広瀬香美など卒業生アーティストが豪華共演！国立音楽大学 創立100周年記念事業「くにおん100フェス！」 appeared first on Dtimes.